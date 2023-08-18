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觀光業首次入選 DoMo集團獲商總「品牌金舶獎」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
DoMo集團獲中華民國全國商業總會主辦的「第五屆品牌金舶獎」。圖／Domo集團提供
DoMo集團獲中華民國全國商業總會主辦的「第五屆品牌金舶獎」。圖／Domo集團提供

中華民國全國商業總會舉辦「第五屆品牌金舶獎」，由31家海內外品牌企業脫穎而出。其中，經營連鎖旅宿的DoMo集團入選，也是首次有觀光企業獲獎，由總統蔡英文接見表揚，並於福華飯店頒獎。DoMo集團董事長李奇嶽表示，台灣民宿能在國外開枝散葉很難得，近期也將赴九州熊本設立籌備處，銜接台積電建廠的差旅需求。

商總理事長許舒博表示，本屆共有31家優秀企業獲獎，從食、宿、行、樂、購不同產業貫穿品牌的核心精神，讓台灣的品牌能夠發光發熱。得獎企業可獲獎勵輔導措施，包括與國內產業商機媒合、安排拜會產官學研部門、建立金舶獎聯誼會、媒體宣傳、推薦參加「金商獎」選拔等。

李奇嶽指出，「DoMo」從第一個以民宿跨國連鎖經營項目在2017年爭取到國發基金入股，成為國發基金第一個投資的海外連鎖旅宿集團，台灣民宿能在台灣、日本與馬來西亞開枝散葉十分難得，也是第一家以優良的跨國連鎖旅宿管理榮獲「第五屆品牌金舶獎」殊榮。

疫後觀光復甦，李奇嶽也說，DoMo除發展旅宿業，也在東京開設第一家結合台、日咖啡文化的DOMO-CAFE，今年公司整體營收在日本旅遊大爆發的熱潮中，連續8個月住房率達9成5以上，近期也赴九州熊本設立籌備處，未來將銜接台積電建廠後的大量差旅需求，開設新型態的公寓式酒店服務客商。

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