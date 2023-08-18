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網傳日本核處理水入台灣水庫 食藥署闢謠

中央社／ 台北18日電

近日網路流傳圖卡冒用食藥署名義，稱輸入日本核處理水進入台灣水庫，要民眾放心食用其稀釋後製作的瓶裝水與食品。食藥署闢謠，指出沒有發布這項訊息，提醒民眾小心傳言。

流傳圖卡上，有衛生福利部食品藥物管理署標誌與完整全稱，以圖文並陳表示，「輸入日本核廢水有助緩解國內水庫缺水問題，核廢水排放進台灣各大水庫稀釋後符合健康標準，民眾可放心食用核廢水稀釋後製做的瓶裝水、自來水、加工食品、料理」。

食藥署在官方網站闢謠專區公告，這是假訊息，食藥署並沒有發布這項訊息。

食藥署提醒民眾，沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信，並避免再轉傳親朋好友。

東電福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司（東電）計畫將福島第一核電廠的含氚核處理水稀釋後排海，日本的水產相關業者擔心不良評價，將影響水產品的交易價格。

食藥署7月表示，已與原能會合作開發出檢驗氚的方法，未來水產品絕對是檢驗重點，目前針對日本食品進行背景值檢測均為未檢出，將持續監測。

食藥署 日本 福島

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