【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「蠟筆小新劇場版」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP10蠟筆小新劇場版排行。

蠟筆小新於1990年夏天開始連載，並於1993年推出第一部劇場版電影，往後每年都會有一部劇場版作品，蠟筆小新以輕鬆日常、搞笑喜劇的路線深受大人小孩的喜愛，劇場版的風格更是多元，有時還會出現嚴肅的題材劇情，而最受到網友們熱議的蠟筆小新劇場版又有哪些呢？

童年回憶殺在這！蠟筆小新劇場版不只搞笑又感人 經典神作是哪部？ ▲ 網友熱議TOP10蠟筆小新劇場版 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「蠟筆小新劇場版」的相關話題討論，可以發現最新上映的《新次元！蠟筆小新THE MOVIE 超能力大決戰飛吧！手卷壽司～》引起社群熱議，有網友分享觀影後心得表示「我覺得超好看大噴淚～，劇情簡單但好感人，會想二刷」、「小新很有正義感，又很保護家人跟朋友」、「今年選鋼達姆當主角群真的好讚，很新奇的感覺，整體來說劇情不會有拖的感覺」，故事情節有感動也有笑點，看電影時的情緒波動非常大，且因這是首部採用3DCG的蠟筆小新劇場版，畫風的改變讓粉絲不太習慣，但是是一種新的形態和體驗，仍然值得一看。

另外，還有人提到此次電影的劇情，是由先前的特別篇動畫加入2023年的題材改編而成，不過看過原作的觀眾可能會覺得略少了一些新鮮感。

而有網友發文請益「蠟筆小新劇場版哪一部最神」，吸引眾多留言回覆提及《蠟筆小新：風起雲湧 猛烈！大人帝國的反擊》、《蠟筆小新：風起雲湧 光榮燒肉之路》、《蠟筆小新：風起雲湧 壯烈！戰國大會戰》，並說明喜歡的理由「大人帝國是最有深度的」、「光榮燒肉是蠟筆小新搞笑的巔峰」、「戰國大會戰是我唯二看蠟筆小新會掉眼淚的作品」，認為比起純真的小朋友，經過時間歷練的大人對於《大人帝國的反擊》會更有共鳴。

而《光榮燒肉之路》中，野原一家同心協力的家族情感充滿熱血，整部也加入各種笑點，非常歡樂；《戰國大會戰》則是蠟筆小新劇場版裡唯一一部以悲劇作結，故事內容讓人止不住淚水，各種名場面也超難忘，是相當經典的作品。

去年上映的《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》同樣獲得不少正面評價，「看到小新一個人在那個家，真的好難過」、「小新回憶的那段我真的覺得很感人，滿推的」、「片尾曲超好聽」，覺得這部是從大人的角度出發，儘管有些片段略顯尷尬，不過增加了許多認真的感情戲碼，有許多橋段都非常賺人熱淚。

你是看著蠟筆小新長大的嗎？你最愛的劇場版上榜了嗎？看完以上網友們熱議的蠟筆小新劇場版排行，是否勾起了滿滿的童年回憶殺，蠟筆小新雖然看似是搞笑無厘頭給小朋友看的卡通，但其實劇場版的故事背後都有其想要傳達的意義，值得大家細細品味！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蠟筆小新」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/06，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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