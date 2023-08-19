浪漫七夕好苦惱？網議TOP6情人節送禮清單任君挑選！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「七夕送禮」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七夕送禮排行。

充滿東方浪漫色彩的七夕情人節即將在8月22日到來，相信不少人對於該送什麼給自己心愛的伴侶感到十分頭痛。送禮絕對是一門大學問，該如何送禮送到對方的心坎裡呢？以下就整理出了網友熱議的七夕送禮排行有哪些，趕緊列入購物清單吧！

情人節「聚餐」燈光美氣氛佳超享受 造型「巧克力」禮盒又可愛又好吃 ▲ 網友熱議七夕送禮TOP6 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「七夕送禮」的相關話題討論，可以發現「聚餐」引起社群熱烈迴響，網友表示「法式高級餐廳，超適合來約會慶祝的啊」，覺得許多店家都會特別推出情人節限定的餐點，加上燈光美氣氛佳，十分享受，即使是沒有伴侶的人，也能揪上三五好友一起吃大餐慶祝，共度歡樂的節慶氛圍。

說到情人節就會想到「巧克力」，不少網友提及「情人節送禮巧克力絕對會是首選」，並且直呼各個品牌推出的造型巧克力禮盒「太可愛了啦！情人節收到會開心死」，更補充說明送食物就不怕有禮物不實用的問題，因此「甜點糕餅」也是不錯的選擇，吃巧克力或甜食都能讓心情變好，單價又相對親民，若是想要更能夠表達自己的心意，自行DIY製作也很簡單，是學生或是小資族送禮的好選擇。

而送「花卉」則可以滿足眾多女孩在意的儀式感，就有女性網友直言「收到美美的花，哪個女生不會開心呢」，現今花卉的選擇種類也愈來愈多，除了常見的鮮花之外，還有能夠保存做紀念的乾燥花、永生花等，推薦「乾燥花可以放得比較久，而且現在都做的超美的」，另外還能以花卉搭配其他另一半會喜歡的物件，像是香氛、玩偶等做成專屬花卉禮盒，同時兼顧浪漫與實用性，更顯用心。

此外，「旅遊」與「珠寶首飾」也是很具有紀念意義的禮物，有網友發文分享自己與男友有共同的興趣，在情人節都會規劃雙方都喜歡的手作課程或是旅行，不僅過程有趣，最後的成品都是很好的回憶；珠寶首飾則是可以隨時配戴在身上，讓伴侶看到飾品就會想起自己的禮物，同時也有許多情侶款式的戒指、手鍊等能夠選擇，戀人之間擁有相同的單品，會覺得更有歸屬感，加上飾品不會隨著時間的流逝消失，是充滿情感和價值的禮物。

你是否想好要送給另一半的禮物了？還是陷入各種選擇障礙的窘境呢？這一年一度特別的情人節，讓許多情侶為了送禮想破腦袋，若是你在挑選禮物時同樣毫無頭緒，不妨參考以上網友熱議的七夕送禮排行榜，再將伴侶的習慣愛好列入考量，從中選出最適合他或她的禮物，並祝福大家都能度過一個甜蜜的七夕情人節！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「七夕」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/13，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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