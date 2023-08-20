植物系「抹茶丸子」不只可愛還好拍？圓滾滾的波波草景點在這裡！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「波波草景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6波波草景點排行。

因綠色圓球外型酷似抹茶丸子的波波草，被網友稱作是「最Q植物」，療癒的外觀十分討喜。波波草是藜科地膚屬植物「地膚（Baasia Sroparia）」，也稱作掃帚草，而近年來台灣吹起波波草風潮，國內各地陸續出現許多波波草特色景點，吸引民眾前往朝聖。

「中社觀光花市」正港日本波波草綠油油超療癒 「花露農場」彩色波波草繽紛又好拍 ▲ 網友熱議六大波波草景點排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「波波草景點」話題的相關討論，可以發現位於台中的「中社觀光花市」引起社群熱烈討論，網友直呼「難得看到綠色的波波草，夏天很養眼」、「綠色小毛球又圓滾滾超可愛」、「好像水族缸的綠藻球，很療癒」，並說明該地種植的是真正的日本波波草，而非常見的台版波波草，因此無需人工修剪、自然就會生長成圓球狀，更加特別；還有網友補充「如果喜歡的話也可以買回家，他們也有在賣波波草盆栽」，推薦給喜歡或有購買波波草植栽需求的民眾。

北部的居民若想一睹波波草的可愛風采，則可以至「冬山火車站」附近，同樣能欣賞到3000株的日本波波草本尊，且據民眾分享，今年是當地波波草長得最完整的一次，預計觀賞期會延續到九月，有興趣的大家千萬別錯過了！

而「花露農場」的波波草即是上面提到的台版波波草，是由園藝師將不同的植物修剪成圓球狀，因此在園區內可以看見五顏六色的「漸層波波草」，也相當有特色。到訪的網友紛紛留言「一整片波波草好漂亮好好拍」、「滿滿圓圓的可愛波波草，五顏六色怎麼拍都好可愛，邊拍邊被療癒了」，覺得波波草花海十分壯觀；有人更大推在花露農場的民宿過夜，能夠獨享整個早晨的波波草花海，吃早餐配美景，非常愜意。

此外，「月世界」與「故宮南院」的波波草皆是以耐旱性強的細葉七里香修剪而成，網友說道「從高往下看，有綠色星球在月世界地景上空的既視感」，認為月世界貧瘠的惡地與生意盎然的波波球相映，有極大的反差感顯得夢幻又可愛；而故宮南院外設置的波波草迷宮更是親子寓教於樂的好去處，不只好看好玩還能全家一起動動腦！

最後，「新港香藝文化園區」結合自身產業創新，利用各種不同顏色的香腳製成「香腳波波草」，躍身成為熱門打卡地標，網友分享此處的太極波波草與彩色波波草是絕對必拍的招牌，也有人稱讚園方富含創意「香腳還有不同顏色，從沒有想過從小拜到大的香，精心擺放之後也可以那麼美，難怪可以吸引不少人專程來拍照」，認為此處經營十分用心，是值得一訪的景點。

你跟上波波草美照的風潮了嗎？還是你早已有私藏的波波草秘境景點呢？以上排行榜中每個景點的波波草都各有特色，且超夢幻的波波草球無論怎麼拍都可愛又好看，不妨趕緊規劃一趟欣賞波波草的旅程吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「波波草」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/03，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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