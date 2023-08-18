方形輕薄機身、熱水洗淨烘乾 科沃斯新款旗艦掃拖機器人DEEBOT X2 OMNI即起開放預購

科沃斯ECOVACS 17日晚間於上海重磅發表最新旗艦款掃拖機器人「DEEBOT X2 OMNI」，以全面解決前代產品使用痛點為目標，開發出更輕薄方形機身、拖布可抬升15mm、擁有黃金55度熱水洗淨、升級業界最高的8,000 Pa超強吸力，以及運用深度學習技術讓導航更精準流暢的強大新機種。

打破過往掃拖機器人的外型設計，這次DEEBOT X2 OMNI採用可更貼合牆面角落的方形機身，並且開發全新隱藏在機身左前方的「嵌入式超廣角半固態光達」，讓整體機身僅有輕薄的9.5公分高，搭配32cm窄機身的設計，可輕鬆穿梭於沙發底部和床底等低矮空間；再加上高達15mm的拖布自動抬升功能，偵測到地毯時便會自動抬起，讓DEEBOT X2 OMNI清潔覆蓋率更高，任何角落、任何材質的地面都可以輕鬆清潔完成。

另外，DEEBOT X2 OMNI使用的「嵌入式超廣角半固態光達」，以及全新進化的AI技術「AIVI 3D 2.0」也讓掃拖機器人變得更聰明。嵌入式超廣角半固態光達以內建的2組LiDAR傳感器為核心，提供210度的超大視野，兼具測量距離遠、探測精準度高、不易受到環境干擾等優勢，導航與地圖定位更加準確；AIVI 3D 2.0則是大幅提升DEEBOT X2 OMNI的空間感知能力，運用首度引進掃拖機器人的強化學習演算法，搭配深度學習技術，讓掃拖機器人不只是照著內建的地圖去打掃，而是可以隨時適應突然變化的環境，快速避開突然開啟的門、衝過來的小孩或寵物，立即調整清掃路徑，完成打掃任務。而新升級的AI語音助手「OK YIKO 2.0」，現在還能辨識更口語化的指令，更精準前往用戶想要打掃的地方進行清潔。

雖然功能變強大，但DEEBOT X2 OMNI的基站體積卻較上一代旗艦機大幅減少約20%，底板還可拆卸清洗更方便，除了自動洗拖布、40度熱風烘乾、自動集塵、基站自清潔等功能，這次也導入了去年在DEEBOT T20 OMNI機種上推出後大受好評的「55度熱水洗拖布」，沾到油漬、食物殘渣都可以更輕鬆洗乾淨。