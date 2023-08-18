山海美食加泡湯6款熱門主題超值套票 63折起暢遊北海岸

皇冠北海岸線套票每年都很受歡迎，今年延續熱門主題推出6款超值套票，包含「野柳經典女王遊」等不同主題，以北北基好玩卡交通暢遊一日券包裝野柳地質公園、朱銘美術館門票、中角灣衝浪、金山萬里溫泉體驗及金山在地伴手禮及甜品等。

交通部觀光局北觀處響應綠色旅遊，推出6款「台灣好行-716皇冠北海岸線」主題旅遊套票，即日起至8月31日至各通路購買套票享9折優惠。從台北出發使用套票所附交通票證，到淡水轉乘716皇冠北海岸線，於北海岸指定商家出示套票即可兌換相關產品。

套票今年延續熱門主題推出6款超值套票，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」、「萬金溫泉享樂趣」及「北海岸橘世代樂活遊」，以北北基好玩卡交通暢遊一日券包裝野柳地質公園、朱銘美術館門票、中角灣衝浪及SUP或金山萬里溫泉體驗、淺水灣、中角灣熱門咖啡館下午茶組合、金山在地伴手禮及甜品等。

北觀處長方正光說，皇冠北海岸線景點接駁公車從淡水出發，終點站即為野柳地質公園，沿途行經淺水灣、白沙灣、石門婚紗廣場、富貴角燈塔、石門洞、中角灣、朱銘美術館、金山老街、金山萬里溫泉區、國聖埔等站。

交通部觀光局自即日起推出至114年8月31日，持電子票證如悠遊卡、一卡通等搭乘本路線，全票不分平假日享半價優惠；持有「TPASS行政院通勤月票-基北北桃都會通」者亦適用。

皇冠北海岸線優惠套票最低250元起，可於易遊網台北車站實體門市購買取票，線上通路包含易遊網、鳳凰旅遊及可樂旅遊等，即日起至8月31日前購買享9折優惠，套票使用期限至113年6月30日止。

另外，搭配今年度北觀處「玩夏北海岸-中角灣活動」，8月1日至9月30日推出「活動限定-中角灣Fun浪一夏」套票優惠價1199元（原價1999元），喜歡水上活動的民眾請把握本次限定優惠。

8到9月於中角灣、淺水灣及白沙灣有「玩夏北海岸」活動。 淺水灣配合七夕情人節推出「藍白漫戀裝置」，「海灣情人音樂會」於七夕前夕8月19日浪漫開唱。

路線套票、路線、班次等最新訊息，請至「台灣好行」官網，或北觀處官網查詢。

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