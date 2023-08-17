日銷20萬瓶！嘉南羊乳推全新「燕麥堅果調味羊乳」
準備開學。嘉南羊乳推全新「燕麥堅果調味羊乳」，強調優於牛乳，更有助於消化，讓孩童可由內而外提升身體防護力。
新風味「燕麥堅果調味羊乳」（定價40元／瓶，180ml），以每日新鮮現榨的鮮羊乳為基底，融合花生、榛果、杏仁、腰果、核桃等5種天然堅果，採低溫原粒研磨技術獨家配方、製成「堅果醬」，不添加油質、水、防腐劑，以保留堅果完整營養，再搭配澳洲進口燕麥製成的「水解燕麥粉」，分子小好吸收、降低穀物味，同時保有燕麥天然的β-葡聚醣、膳食纖維、多種維生素，不添加奶精、奶油、乳化劑、色素、無防腐劑，以及不加任何膠體，喝來清甜滑潤、細緻順口。
台灣羊乳界第一領導品牌「嘉南羊乳」，自產地至餐桌，以一條龍整合專業分工，堅持僅從自家經營的百位社員牧場生產、專業飼養監測、每日現榨100%新鮮生羊乳，其中以熱銷近40年的「原味鮮羊乳」、「巧克力調味羊乳」、「草莓調味羊乳」等各式多樣產品，新鮮直送至每一家戶，逐漸走入民眾心中。
嘉南羊乳深耕台灣市場近40年，每日提供約20萬瓶、平均年銷售7200萬瓶的佳績，也是台灣唯一獲世界食品評鑑會頂級金牌獎的羊乳品牌。
因應開學季，嘉南羊乳睽違多年，全新推出「燕麥堅果調味羊乳」。透過官網或LINE官方帳號訂購，全台免運，可依顧客冷熱需求直送到家。官網：https://reurl.cc/o7XEbq。
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