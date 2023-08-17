快訊

出軌許姓處長已主動請辭 群創證實「給員工的一封信」內文曝光

日銷20萬瓶！嘉南羊乳推全新「燕麥堅果調味羊乳」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
瞄準開學季，嘉南羊乳推出全新口味「燕麥堅果調味羊乳」。圖／嘉南羊乳提供
瞄準開學季，嘉南羊乳推出全新口味「燕麥堅果調味羊乳」。圖／嘉南羊乳提供

準備開學。嘉南羊乳推全新「燕麥堅果調味羊乳」，強調優於牛乳，更有助於消化，讓孩童可由內而外提升身體防護力。

新風味「燕麥堅果調味羊乳」（定價40元／瓶，180ml），以每日新鮮現榨的鮮羊乳為基底，融合花生、榛果、杏仁、腰果、核桃等5種天然堅果，採低溫原粒研磨技術獨家配方、製成「堅果醬」，不添加油質、水、防腐劑，以保留堅果完整營養，再搭配澳洲進口燕麥製成的「水解燕麥粉」，分子小好吸收、降低穀物味，同時保有燕麥天然的β-葡聚醣、膳食纖維、多種維生素，不添加奶精、奶油、乳化劑、色素、無防腐劑，以及不加任何膠體，喝來清甜滑潤、細緻順口。

台灣羊乳界第一領導品牌「嘉南羊乳」，自產地至餐桌，以一條龍整合專業分工，堅持僅從自家經營的百位社員牧場生產、專業飼養監測、每日現榨100%新鮮生羊乳，其中以熱銷近40年的「原味鮮羊乳」、「巧克力調味羊乳」、「草莓調味羊乳」等各式多樣產品，新鮮直送至每一家戶，逐漸走入民眾心中。

嘉南羊乳深耕台灣市場近40年，每日提供約20萬瓶、平均年銷售7200萬瓶的佳績，也是台灣唯一獲世界食品評鑑會頂級金牌獎的羊乳品牌。

因應開學季，嘉南羊乳睽違多年，全新推出「燕麥堅果調味羊乳」。透過官網或LINE官方帳號訂購，全台免運，可依顧客冷熱需求直送到家。官網：https://reurl.cc/o7XEbq。

嘉南羊乳創立至今，造就每日提供約20萬瓶、平均年銷售7200萬瓶的成績。圖／嘉南羊乳提供
嘉南羊乳創立至今，造就每日提供約20萬瓶、平均年銷售7200萬瓶的成績。圖／嘉南羊乳提供
原味鮮羊乳，定價37元／瓶。圖／嘉南羊乳提供
原味鮮羊乳，定價37元／瓶。圖／嘉南羊乳提供
巧克力調味羊乳，定價37元／瓶。圖／嘉南羊乳提供
巧克力調味羊乳，定價37元／瓶。圖／嘉南羊乳提供

防腐劑 品牌 低溫

延伸閱讀

嘉南水產銷美吳郭魚檢測超標遭退櫃 追出飼料廠違法加禁藥

曾文、烏山頭水庫狂飆 明年嘉南一期作農民盼正常供灌

曾文水庫持續大進水 嘉南地區是否繼續減壓供水看老天

颱風後嘉南海邊堆積漂流木 待政府公告自由撿拾

相關新聞

獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

台北的壽司店又少一間！鄰近捷運忠孝復興站的「旨樂握壽司專賣店」，於8月17日在官方粉絲團宣布，經過4年多的精彩經營，預計...

「北一女綠制服悠遊卡」熱銷 悠遊卡再加碼、8月19日預購最後一波

日前悠遊卡公司（6035）與北一女合作推出「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」引發全台搶購熱潮，目前預購的1.5萬張已...

日銷20萬瓶！嘉南羊乳推全新「燕麥堅果調味羊乳」

準備開學。嘉南羊乳推全新「燕麥堅果調味羊乳」，強調優於牛乳，更有助於消化，讓孩童可由內而外提升身體防護力。

中秋不必烤！「美威椒鹽烤鮭魚肚條」超商就買得到

每到中秋，家戶總會飄出烤肉香，今年中秋有更便利的「宅家烤宴」新選擇。

7-ELEVEN「七夕浪漫傳情」快閃優惠！限量「To b. by agnès b.經典冰可可飲品」快搶喝

迎接浪漫七夕情人節，為滿足戀人們傳送情意需求，7-ELEVEN打造超越消費者期待的生活服務平台，除了統一集團同步在7-E...

漢堡王華堡49元！「三牲漢堡、三炷香雞柳」應景登場

集結豬、雞、魚的「三牲」，乃是中元節不可或缺的供品。隨著中元節即將到來，「漢堡王」一次集結三種肉品，推出期間限定「三牲漢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦