7-ELEVEN限時4天推「七夕浪漫傳情」快閃優惠！限量「To b. by agnès b.經典冰可可飲品」快搶喝

迎接浪漫七夕情人節,為滿足戀人們傳送情意需求,7-ELEVEN打造超越消費者期待的生活服務平台,除了統一集團同步在7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、統一高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等11大通路品牌獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」外,還推出「限定祈福隨取卡」、「國際精品飾品」、「人氣肖像造型玩偶」、「獨家進口零食」等送禮精選。8月19日至8月22日更推出限時4天「七夕浪漫傳情」快閃活動,除了有CITY系列加碼優惠,購買指定冰品、糖果、巧克力等商品並使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳,消費滿222元立折22元。

7-ELEVEN今年引進多元豐富、精美實用的七夕情人節限定禮物。7-ELEVEN預購即日起至9月24日推出「國際精品」限定14款歐洲包並主打情侶款。另精選巧克力名品,包括外盒主打法國藝術家獨特插畫的CupiCho丘彼巧「法國貓&狗塗鴉經典松露巧克力禮盒」、「法國浪漫插畫家綜合巧克力禮盒」等。

7-ELEVEN同步與「台北霞海城隍廟」、「祀典大天后宮」南北兩大超強月老合作,獨家推出「情人節限定祈福隨取卡」,每款隨取卡附有專屬御守造型卡套,單張售價711元並保證放大至777元,且皆經過爐儀式香火加持。7-ELEVEN更引進逾十款限量快閃購、集點加價購商品,網羅限定絨毛玩偶、輕珠寶、藝術腕錶、精品香氛、辦公文具,開發超過20款療癒系、質感系的情人節限定禮物,即日起陸續於7-ELEVEN門市限量預購。

掌握七夕愛戀話題及夏季冰飲飲料化趨勢,7-ELEVEN CITY CAFE自8月23日起攜手法國經典時尚品牌To b. by agnès b.共同推出品牌監製限量「經典冰可可飲品」,融合巧克力、烤堅果及黑糖香氣,口感層次香醇濃郁不甜膩,每杯優惠價99元,總限量34萬杯,售完為止;同時搭配以品牌風格獨特的手寫b. logo結合七夕愛戀打造的LOVE主題飲品杯,共有黑、白、紅等3款隨機。「OPEN POINT行動隨時取」亦同步推出「經典冰可可飲品」單杯優惠嘗價70元,每日限量1,000組、每日每會員限購2組。

8月23日至9月19日期間購買CITY全系列飲品消費任1杯,還可以520元加價預購To b. by agnès b.品牌隨行杯,共有經典黑、時尚白等兩款,各限量3萬個。本次品牌隨行杯由原廠出品,以品牌經典LOGO簡約時尚設計、470ml大容量、採用竹纖維材質,旋蓋便利攜帶、輕巧僅約185g,大口徑好清洗,耐熱溫度-20度C至80度C,冰熱飲皆可裝。外盒更搭配星星及愛心設計,兩款可拼連一起,象徵愛情如同星星般閃耀。

同時CITY系列為更貼近年輕族群,結合七夕愛戀主題,於OPEN POINT遊樂場、7-ELEVEN LINE官方帳號推出「CITY系列Love & be Loved測驗活動」,透過簡單小測驗結合CITY飲品特色,測出你在戀愛中扮演的角色是LOVE or Be LOVED,以及代表自己的專屬CITY飲品,測完後還可得到CITY指定飲品優惠券,最高享買1送1起。

而年輕族群最喜愛的茶飲CITY TEA現萃茶也自8月23日起推出新品「青梅冰茶」,四季春青茶與台灣青梅調合,香氣滿溢、尾韻清爽酸甜不膩口,8月23日至9月5日新品嘗鮮價每杯49元(原價60元);「OPEN POINT行動隨時取」亦同步推出優惠嘗鮮價買2送2活動,每日限量5,000組、每日每會員限購2組。