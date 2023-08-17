漢堡王華堡49元！「三牲漢堡、三炷香雞柳」應景登場
集結豬、雞、魚的「三牲」，乃是中元節不可或缺的供品。隨著中元節即將到來，「漢堡王」一次集結三種肉品，推出期間限定「三牲漢堡」，帶來豪華又具意義的特殊滋味，同時還有應景的「三炷香華嫩雞柳條」同步登場。另外漢堡王官網也推出滿額加購優惠，華堡加購價49元、雙層Q彈海老堡加購價66元。
漢堡王本次推出的「三牲漢堡」，同時堆疊酥炸豬排、酥香脆雞排、阿拉斯加鱈魚，並且再搭配上法式芥末籽醬、起司，創造出多層次的組合方式，祭五臟廟、拜拜兩相宜。「三牲漢堡」自8月24日起限時販售，單點100元，套餐145元。
8月24日起，漢堡王也同時推出新品「華嫩雞柳條」，有著酥脆的金黃外層與鮮嫩肉質，4入單點價59元，6入單點價79元，搭配套餐可享加購價49、69元。此外，漢堡王還限時推出3條裝的「三炷香華嫩雞柳條」，優惠價33元。
8月24日至8月26日期間，漢堡王官網也推出暑假收心優惠，凡訂購滿249元並輸入指定代碼「BKHAPPY」，加價49元即可享「華堡」1個；或輸碼「SEAFOOD」並加價66元，可加購「雙層Q彈海老堡」1個。
不僅是漢堡王，「摩斯漢堡」自即日起至8月22日，推出粉紅泡泡限定優惠。「粉紅泡泡茶歐蕾」可享「第2杯半價」；「V型薯＋粉紅泡泡茶歐蕾／摩斯抹茶歐蕾飲品（二擇一）」，可享120元優惠價。讓民眾與另一半甜蜜度過情人節。
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