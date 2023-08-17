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限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、特大杯拿鐵」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店今年歡慶35週年，8月18日至8月20日限時3天使用全盈+PAY支付即可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1，首推Fami!ce霜淇淋10週年限定的綜合莓果口味「莓好時光霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年歡慶35週年，8月18日至8月20日限時3天使用全盈+PAY支付即可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1，首推Fami!ce霜淇淋10週年限定的綜合莓果口味「莓好時光霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店今年歡慶35週年，為了與消費者分享喜悅，8月18日至8月20日限時3天推出Fami!ce全家霜淇淋優惠，使用全盈+PAY支付即可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1，首推Fami!ce霜淇淋10週年限定的綜合莓果口味「莓好時光霜淇淋」，結合蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃、黑醋栗等5種莓果，酸甜適中的雪酪口感清爽不膩口。

本周「康康五」優惠8月18日至8月20日限時3天推出FamiCollection不知春茶、Let’s Café特大杯拿鐵（冰熱不限）、私品茶特大杯冰鮮橙氣泡青茶、杜老爺特級冰淇淋甜筒、怡漾鹼性離子水等可享同品項買1送1。

七夕情人節即將到來，全家便利商店串聯線上線下推出多款巧克力優惠，店鋪活動包含任選3件金莎3粒入或臻品甜點3粒裝即贈送環保餐具兩件組，另外購買指定金莎商品則有2件8折優惠。全家便利商店會員App「隨買跨店取」也同步推出好時巧克力、德芙巧克力、明治巧克力等多款商品，最低67折起。

全家便利商店8月18日至8月22日展開「哈根達斯愛戀之夏」活動，購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列（原價129元商品）可享買10送10優惠。滿20杯（買10送10）即加贈哈根達斯外帶冰淇淋單球券一張；滿40杯（買20送20）則可獲贈哈根達斯摺疊野餐籃一個，贈品皆採預購到店，數量有限送完為止。

此外，全家便利商店會員App「隨買跨店取」於8月17日推出健康日限時活動，包含桂格養氣人蔘滋補液30入優惠價1,380元（原價2,070元）、老協珍人蔘精30入優惠價1,350元（原價2,370元）、威德in果凍系列30入優惠價900元（原價1,260元），還有威德馬卡勁能飲／膠原美妍飲同商品買15送15等，不用一次領取，隨時一鍵傳遞愛意。

全家便利商店「康康五」優惠8月18日至8月20日限時3天推出私品茶特大杯冰鮮橙氣泡青茶買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」優惠8月18日至8月20日限時3天推出私品茶特大杯冰鮮橙氣泡青茶買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月18日至8月22日展開「哈根達斯愛戀之夏」活動，購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列（原價129元商品）可享買10送10優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月18日至8月22日展開「哈根達斯愛戀之夏」活動，購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列（原價129元商品）可享買10送10優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月18日至8月22日展開「哈根達斯愛戀之夏」活動，購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列（原價129元商品）可享買10送10優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月18日至8月22日展開「哈根達斯愛戀之夏」活動，購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列（原價129元商品）可享買10送10優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年歡慶35週年，8月18日至8月20日限時3天使用全盈+PAY支付即可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1，首推Fami!ce霜淇淋10週年限定的綜合莓果口味「莓好時光霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年歡慶35週年，8月18日至8月20日限時3天使用全盈+PAY支付即可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1，首推Fami!ce霜淇淋10週年限定的綜合莓果口味「莓好時光霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」優惠8月18日至8月20日限時3天推出Let’s Café特大杯拿鐵（冰熱不限）買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」優惠8月18日至8月20日限時3天推出Let’s Café特大杯拿鐵（冰熱不限）買1送1。圖／全家便利商店提供
七夕傳情免煩惱，全家便利商店串聯線上線下推出多款巧克力優惠，最低67折起。圖／全家便利商店提供
七夕傳情免煩惱，全家便利商店串聯線上線下推出多款巧克力優惠，最低67折起。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」優惠8月18日至8月20日限時3天推出私品茶特大杯冰鮮橙氣泡青茶買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」優惠8月18日至8月20日限時3天推出私品茶特大杯冰鮮橙氣泡青茶買1送1。圖／全家便利商店提供

便利商店 霜淇淋 巧克力

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