遠亞合併訂婚慶推六大優惠 加1元帶走手機和3C家電

遠傳、亞太電信合併，今日舉辦「遠亞合併 訂婚慶」記者會分享喜氣，即日起推出六大優惠，九月底前新申辦門號只要加1元，就能帶走手機和3C家電商品，讓消費者成為遠亞合併的最大贏家。

遠傳電信董事長徐旭東表示，遠傳行動本業一向表現得很好，5G滲透率在三大電信居冠，遠傳加上亞太電信，無論從頻譜、應用服務來看都是絕配，未來會努力讓新遠傳成為更多消費者的第一首選。同時，今日與鴻海集團結親，以鴻海的硬體、加上遠傳的軟體「軟硬兼施」，期待有更多的合作機會，帶來更多嘉惠政府和企業夥伴的遠傳「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 解決方案。

遠傳總經理井琪表示，遠傳和亞太電信自2021年「5G共頻共網」開啟合作的契機，兩年多來一路合作順利，也在去年2月底基於兩家電信的結合可以達成更大綜效，對產業、消費者、股東和員工都是最好的選擇，而決定合併。

井琪表示，合併後遠傳亞太用戶超過920萬用戶，而其中原亞太用戶在轉移至新遠傳資費和網路之前，即能因為第一階段的基站整併工作完成，網路覆蓋率（收訊地區）將能最高增加92%之多；而既有的遠傳用戶也將立即享受到「低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大、總頻寬最大」並且加碼、加量不加價的的升級體驗。期待未來有更多的消費者能夠享受到新遠傳的優質電信服務體驗。

亞太電信董事長陳鵬也回應，很高興與遠傳共同合作成就這樁合併案。遠傳和亞太一直都有很好的合作互動，且理念相同，所以我們很快就達成合併共識。很開心今天終於迎來「遠亞合併 訂婚慶」的大喜之日，期待未來產業將導向「價值取向」為主的良性競爭，刺激創新、促進產業健全發展，消費者將是最大的贏家。

遠傳推出的「遠亞訂婚慶 六大優惠」，是具體實踐照顧消費者的第一步行動，其中最受矚目的首推「手機+3C家電」方案，最低5G月付599元起，再加1元就能帶走手機和超夯3C家電，月付1399，三星手機Galaxy A34（6+128G）或紅米手機Note 12 Pro 256G只要0元，再加1元就能把大尺寸飛利浦65型4K安卓聯網顯示器（原價27,900元）或tokuyo mini零重力玩美按摩椅（原價19,800元）一起帶回家。

此外，即日起至9月底前新申辦、攜碼、續約遠傳月租型方案，均可推薦一等親家人來遠傳攜碼或新申辦門號，被推薦人月付599以上方案即可享連續12個月每月折抵100元帳單、共計1200元，推薦人也能獲得全家禮物卡500元，全新遠傳帶來新感受，新增低資費單門號方案，遠傳多元資費從最低149元起至2699元橫跨各價位帶，上網流量與語音通話高低任選，加碼不加價，滿足消費者不同需求。