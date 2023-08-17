抗老當紅成分「A醇」！醫師提醒使用4原則 防曬很重要

台灣的炙熱與潮濕氣候，使肌膚帶來更多的負擔及挑戰。尤其在極端氣候環境下，肌膚的調節跟新陳代謝就無法相當規律，使得肌膚出現一些小症狀。在中年後，更因為許多各種成年人的因素，導致肌膚出現大大小小的問題，「A醇」在理膚寶水的肌膚管理下，視為抗老的新星，但皮膚科醫師張佳穎表示，「A醇」可以調節表皮更新代謝、深入真皮層達到刺激作用，讓肌膚柔嫩細緻。

在肌膚上受到不同環境的影響、飲食習慣、曝曬等，肌膚都可能會出現乾紋、暗沉、鬆弛等老化跡象，而「A醇」透過璞之妍診所副院長暨專業皮膚科醫師張佳穎解說之下，表示「A醇」可讓肌膚抵禦這些狀況外，並且調解表皮更新代謝，並深入真皮層達到刺激作用，讓肌膚感受變得柔嫩。

張醫師提醒依照每個人不同的肌膚耐受性，在使用A醇時，應先評估肌膚的耐受度，並且搭配修復舒緩成分的保養產品，降低敏感發生率，並切記以下四原則：

一、選擇低刺激、低濃度

濃度越高並非越好，須依照肌膚耐受度來選擇；尤其乾燥、敏感性肌膚，濃度的調整可由低至高調整，並且留意肌膚狀況而更動。

二、高修復、即時舒敏

A醇使用後肌膚可能會有刺激、灼熱、泛紅等反應，建議搭配舒緩成分，如維生素 B3（菸鹼醯胺）強化肌膚障壁，舒緩肌膚不適。

三、漸進式使用培養肌膚高耐受性

依照不同耐受性的皮膚，用量和次數應該依照肌膚的狀況，慢慢增加或減少的方式，來建立起肌膚耐受度，才能舒適安全的使用。

四、高防曬防護，日夜抗老不間斷

理膚寶水推出全新的A醇緊緻抗痕精華，首創緩釋A醇與維生素B3，打造AB黃金比例安心抗老公式，但醫師也提醒，夜間使用A醇後，白天也要做好防曬的步驟。許多人都會忽略這一步，但要肌膚光滑細緻，就要有好的防護觀念，才能夠延緩肌膚的光老化，且不用擔心光敏感，是想要保養抗老不可或缺的一環。

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