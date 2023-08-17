快訊

台大化工系實驗室傳爆炸、至少9人受傷 多名學生不適

21歲AV女優自曝考上台大人類學系 校方回應了

群創處長毀滅式自爆婚外情 律師分析恐已涉犯多罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

操刀世客博主視覺 日知名設計師靠2圖案打造客家意象

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2023世界客家博覽會展館主視覺，由曾設計2020東京奧運會徽的日本知名設計師野老朝雄操刀。圖／桃園市政府提供
2023世界客家博覽會展館主視覺，由曾設計2020東京奧運會徽的日本知名設計師野老朝雄操刀。圖／桃園市政府提供

2023世界客家博覽會8月11日至10月15日在桃園盛大舉辦，其中主展館之一「世界館」彙集全球8大地區、20個國家的客家足跡，及世界上22名客家名人故事。特別的是，展館主視覺由日本知名設計師野老朝雄操刀，起初不熟悉客家文化的他以簡單三角形、正方形就展現出客家花布意象，也呼應「在地與多元」的展覽主軸。 

桃園市政府表示，野老朝雄因設計2020東京奧運會徽的設計師而聞名，其實他本身在藝術、建築和設計皆擁有很高的成就，最擅長利用簡單的原理和工具設計出圖樣，並將這些獨創的紋路，跨界延伸至建築、平面設計、展覽與服裝等跨界合作上，像是與知名服飾品牌三宅一生的「BAO BAO」合作聯名款等，皆曾引發熱潮。

野老朝雄表示，一開始收到世界館主視覺設計邀約時很驚訝，因為他起初對客家文化沒有太深入的認識，不過在更瞭解之後，發現客家人的遷徙如同在世界各地開花一樣，因此他設計的圖樣，從一個屋子的造型變化出花的多重樣貌，就像客家人經過遷徙，如今在各國綻放異彩。

桃園市政府表示，世界館除有野老朝雄的主視覺設計，也透過沉浸式體驗技術，讓民眾體驗全台最大的360度球型動態投影、7座浮空穹頂的沉浸式劇場，另直徑長達18公尺浮空環形劇場，更是全台室內最大的環狀竹編藝術裝置。

同時世客博衛星展區「新屋環境教育園區」也舉辦「客个島」展覽，從桃園市新屋區在地的客家海洋文化切入，探討如何在保護海洋生態的同時，有效應對氣候變遷的挑戰。

桃園市政府環保局表示，展覽期間除有專人導覽、DIY手作體驗及環教繪本說演等一系列活動外，只要來館內參觀以及參與FB官方粉絲團相關活動，就有機會抽中iPhone14、知名飯店聯合住宿券及雙人餐飲禮券等好禮。

世客博衛星展區「新屋環境教育園區」舉辦「客个島」展覽，從桃園市新屋區在地的客家海洋文化切入，探討如何應對氣候變遷的挑戰。圖／桃園市政府提供
世客博衛星展區「新屋環境教育園區」舉辦「客个島」展覽，從桃園市新屋區在地的客家海洋文化切入，探討如何應對氣候變遷的挑戰。圖／桃園市政府提供

桃園 客家文化 日本

延伸閱讀

免費DIY體驗、廢棄洗衣機火車有趣 逛世客博還能抽大禮

LOL／客家之光李哥！T1前隊友Mata爆料：Faker去環球影城不買快速通關

世界客家博覽會3天84萬人次參觀 中壢辦「常民特展」吸客

苗栗縣客家大老陳運棟辭世今辦告別式 鍾東錦頒褒揚狀

相關新聞

操刀世客博主視覺 日知名設計師靠2圖案打造客家意象

2023世界客家博覽會8月11日至10月15日在桃園盛大舉辦，其中主展館之一「世界館」彙集全球8大地區、20個國家的客家...

強打「追楓遊冬」雙主題 易飛網插旗台北秋季旅展、國外機票天天送

國人出國旅遊人次逐月攀升，旅遊電商易飛網（攤位編號：D525）參展明（18）日起開展的2023台北秋季旅展，以「楓旅遊」...

台鐵限量小卷便當大賣 完勝進口食材變日常販售

台鐵在今年6月鐵路便當節曾推出一款限量的小卷便當，造成轟動，銷售量完勝其他包括進口食材製作的便當，台鐵決定讓小卷便當成為...

現烤現吃「迷你烤爐燒肉便當」回來了！3種口味可以選

曾經於去年登場，並且成功創造話題的「迷你烤爐燒肉便當」，今年將於台中重新回歸！石頭火鍋品牌「石研室」與南投高級露營區「峇...

「亞洲50」餐廳MUME攜手格蘭多納 獻上威士忌流心月餅

2023 年台灣唯一進入「亞洲50最佳餐廳」榜單的餐廳MUME ，此次與雪莉桶專家格蘭多納（GlenDronach）攜手...

7-11限時優惠來了！吃統一布丁這個東西別丟

近年來，甜點市場持續推陳出新，各大廠紛紛求新求變，提供消費者更多元、更有趣的選擇，而經典國民甜點統一布丁在新品夾擊中仍然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦