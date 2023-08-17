操刀世客博主視覺 日知名設計師靠2圖案打造客家意象

2023世界客家博覽會8月11日至10月15日在桃園盛大舉辦，其中主展館之一「世界館」彙集全球8大地區、20個國家的客家足跡，及世界上22名客家名人故事。特別的是，展館主視覺由日本知名設計師野老朝雄操刀，起初不熟悉客家文化的他以簡單三角形、正方形就展現出客家花布意象，也呼應「在地與多元」的展覽主軸。

桃園市政府表示，野老朝雄因設計2020東京奧運會徽的設計師而聞名，其實他本身在藝術、建築和設計皆擁有很高的成就，最擅長利用簡單的原理和工具設計出圖樣，並將這些獨創的紋路，跨界延伸至建築、平面設計、展覽與服裝等跨界合作上，像是與知名服飾品牌三宅一生的「BAO BAO」合作聯名款等，皆曾引發熱潮。

野老朝雄表示，一開始收到世界館主視覺設計邀約時很驚訝，因為他起初對客家文化沒有太深入的認識，不過在更瞭解之後，發現客家人的遷徙如同在世界各地開花一樣，因此他設計的圖樣，從一個屋子的造型變化出花的多重樣貌，就像客家人經過遷徙，如今在各國綻放異彩。

桃園市政府表示，世界館除有野老朝雄的主視覺設計，也透過沉浸式體驗技術，讓民眾體驗全台最大的360度球型動態投影、7座浮空穹頂的沉浸式劇場，另直徑長達18公尺浮空環形劇場，更是全台室內最大的環狀竹編藝術裝置。

同時世客博衛星展區「新屋環境教育園區」也舉辦「客个島」展覽，從桃園市新屋區在地的客家海洋文化切入，探討如何在保護海洋生態的同時，有效應對氣候變遷的挑戰。