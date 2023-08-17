嘖嘖平台集資破百億 蔡總統蒞臨為新創鼓勵

台灣規模最大的群眾集資平台「嘖嘖」，成立 11 年來累積蓄勢，總群眾集資金額於今年 8 月 4 日突破新台幣 100 億元。為分享這一歷史性時刻，今日在華山文創園區舉行「讓美好的事物發⽣・嘖嘖群眾集資平台記者會」，現場邀請並匯集 14 個經典群眾集資專案的快閃攤位，分享他們的創意成果。嘖嘖平台共同創辦人徐震表示，達成 100 億集資目標不僅是平台的重要里程碑，更象徵著台灣產業邁入下一層次的規模，並宣佈平台未來發展的三大主軸，包括「原創」、「台灣文化」及「在地產業規模化」。

徐震在記者會上表示，為深化群眾集資的「原創」理念，嘖嘖將成立子公司，直接注入經費投資原創概念，藉此挖掘培育優秀團隊，進一步推動創意產業蓬勃發展。值得一提的是，蔡英文總統也以曾經的提案人身分現身，並細心聆聽 14 個群眾集資團隊的分享，並給予鼓勵，表達對台灣原創力的高度支持。

遠流出版董事長王榮文分享，過往出版品僅能透過傳統通路銷售，而群眾集資平台可以讓更多紙本書、經典作品被看見，藉此帶動出版市場。遠流去年推出金庸作品集改版計劃，集資金額超過 1,200 萬台幣，成為嘖嘖平台的出版品類型第一名。他觀察到，嘖嘖的出版數量和營業額都令人驚艷，期待未來嘖嘖對出版市場的成長潛力。

新媒體影音創作者協會副理事長張志祺表示，他在嘖嘖平台上發布的第一個專案，是創業第一年最大筆的收入，協助度過創業初期的難關。嘖嘖後續發展的訂閱式集資，在創業最艱困時也為他提供了最大的幫助。許多 Youtuber、影音知識內容創作者，都透過和嘖嘖的合作，啟動了聯名、周邊、訂閱等，連結他們和群眾的關係。嘖嘖平台與 Youtuber 等影音創作者之間的關係能如此契合，是因為雙方都很相信群眾的力量，也珍惜群眾的信賴。

記者會現場也邀請到⽂化部部長史哲、工業設計協會理事長張漢寧、雜學校校長蘇仰志、優嘖國際總經理林倫慶、源源鋼藝創辦人王冠翔等貴賓致詞給予祝福。

圖/嘖嘖平台提供

嘖嘖成立子公司「嘖創基金」，直接投注資金鼓勵原創概念

徐震表示，在嘖嘖累積的 100 億金額中，超過 62 億元是支持具有原創概念的專案，顯示出「原創」依舊是群眾集資市場中最有吸引力的能量。在嘖嘖上可看見許多引人矚目的原創提案，其中包括以 Maker 文化為基礎的 Cubiio 團隊，創新雷雕技術的新創科技公司；以及致力於打造符合日常生活所需的眠豆腐家居品牌，從臥室到客廳，設計的魅力無所不在。此外，台北大空襲團隊更是透過群眾集資，將台灣歷史融入桌遊、小說、電子遊戲和音樂劇等多元領域，成功將文化資產轉化為多樣的 IP 商品。

「我們希望能夠跳脫過去單純的平台角色，成為原創概念的合作夥伴。」徐震強調，為了推動原創提案，嘖嘖將積極挖掘，在原創概念上具有新穎性和市場潛力的專案，並直接投入資本和專業的輔導，協助潛力提案能有效地借助群眾集資，實現概念商業化，挖掘原創的商業價值。嘖嘖已在 2022 年成立了第一間嘖創基金，並在生活用品、出版品、科技小物等多個領域中培育了眾多創新產品，這些產品將在今年陸續上架，為群眾集資市場帶來更多驚喜。

與媒體集團共同成立「優嘖國際」、結盟「和氣資本」，集中火力推動文化專案

徐震分享，過去 12 年嘖嘖上架超過 7,000 個專案，其中 5,500 個案件成功達標。在這一系列成功案例中，以文化內容為主題的提案正蓬勃崛起。這些文化內容專案包括了遠流出版社重磅再版計畫，重新呈現金庸百年經典全套；獨立表演團隊，如驚釀小酒館，成功將網紅文化引入音樂劇領域，透過嘖嘖平台發行原聲專輯；以及英國藝術家 Tom Parker，透過嘖嘖將他筆下的台北地圖轉化成掛旗和海報，讓台北的不同風貌透過他的視角得以呈現。

文化內容類型的專案不僅因其貼近生活經驗，引起廣泛共鳴，更因其強大的可延展性受到青睞。這些內容商品能夠衍生出各種周邊產品、活動和系列作品，極具商業價值。在此背景下，嘖嘖與「有你共創」聯手創立「優嘖國際股份」，旨在建立台灣最大的文化娛樂集資頻道。透過這個新渠道，文化娛樂提案人將同時獲得嘖嘖平台強大的宣傳能量和「有你共創」在文化娛樂領域的行銷能力。下半年起，嘖嘖將陸續推動不同領域的資本合作，致力於搭建文化娛樂產業與市場之間的橋樑，促進文化創意實踐。

圖/嘖嘖平台提供

看見「中小型創業工作者」在群眾集資市場的能量及魅力

在 100 億的觀察中，徐震特別提出「中小型創意工作者」在群眾集資正透過集資模式在嘖嘖平台上連續取得商業上的成功。這些創意工作者包括了源源鋼藝、Hank and Max、以及海裡魚拼圖等，透過創新的理念和堅持不懈的努力，獲得了持續的商業成就，凸顯了群眾集資模式培育台灣中小型創業家及將好點子商業化的優勢。

這些成功案例中，源源鋼藝以自有品牌和製造業經驗為基礎，成功創造了受歡迎的餐具生活用品。Hank and Max Studio 從獨立小型設計工作室出發，與知名鞋子品牌 Aso 皮鞋合作推出健康鞋墊，取得了卓越的業績。而海裡魚拼圖團隊，則以獨特的木製拼圖技術，成功獲得知名插畫家和迪士尼等合作，並推出熱銷的拼圖產品。

這些中小型創意工作者的連續成功，不僅體現了其創新能力和商業智慧，更證明了群眾集資是推動培育台灣創業家的基礎。徐震認為，嘖嘖平台未來將持續踏實推動這一商業模式，為創意工作者提供了一個穩固的舞台，使其能夠持續追求創新，實現商業成功。

展開與「雜學校」長期合作，邀請年輕孩子提案，培養實踐能力

「我們深知要發掘更多的原創想法，更要擴大提案人的光譜，讓創作機會不再僅限於有資源和經驗的團隊。」徐震表示，這一使命推動著他們積極投資和支持新興的創意靈感，以實現集資平台的多元化發展。多年來，嘖嘖平台已見證了許多新世代的年輕人，通過自己的努力在出版、社團、甚至城市改造等領域獲得成功的案例。

對此，嘖嘖平台宣布，已與非典型教育品牌「雜學校」展開長期合作。透過這項合作，兩者將共同輔導新世代的未成年提案人，鼓勵他們充分利用嘖嘖平台，發表創意、改變社會、實現創業夢想。這一合作被視為「每一個人都能透過集資平台向社會發聲」的具體實踐，盼培養更多人勇敢投身群眾集資，促進未來更多原創概念的誕生。

徐震認為，嘖嘖平台在過去 11 年中累積超過 7,000 個專案的實力和經驗，正成為推動品牌邁向下一階段的強大推動力。嘖嘖始終不忘初心，群眾集資的 100 億，是凝聚了無數個創意工作者的努力和信任，他指出，達成這目標的同時，意味著更多原創力量、在地文化以及中小型創意工作者能夠透過群眾集資這一商業模式，獲得所需的資金支持，實現他們心中所懷的美好願景。徐震深信，這成長將不僅豐富著台灣創意產業的多樣性，同時也將為整個社會帶來更多正面的影響和啟發。