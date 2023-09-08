整理師之琳神救援 傳授「輕」鬆維持居家斷捨離般潔淨秘訣

隨時整齊乾淨的生活環境，是很多人嚮往的居家空間。但對於忙碌的現代人而言，「打掃家裡」常常被排在待辦事項最後一位。前新聞主播曾仲葳也坦言自己總是忙到沒空打掃家裡，而人氣居家整理師之琳這次帶來輕量帶勁，能輕鬆完潔室內髒汙的吸拖超級幫手！

伊萊克斯極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，讓人輕鬆完潔室內髒汙的吸拖超級幫手。 圖／伊萊克斯 提供

除塵先 再濕拖 降低病菌滋生風險之琳首先分享的居家清潔大原則是：由高而低，從乾到濕。由於灰塵在打掃時會往下方飄落，建議從天花板、燈具、窗戶開始打掃，再逐步由上往下清潔。處理完高處髒汙後再潔淨地面，才能聰明完成清潔工作。另外若沒有先掃除地面灰塵就直接拖地，沾濕的灰塵則更容易黏在地上或卡進縫隙中，不僅難清也會提高病菌滋生風險。且有些吸塵器同時乾吸加濕拖，還有可能導致水氣被吸入吸塵器內部，提高機器損壞機會。

1.9kg超輕量 全能吸拖 駕輕就手經驗豐富的之琳進一步說明：工欲善其事，必先利其器！只要用對工具，打掃其實可以很輕鬆，若想利用每天零碎時間快速打掃，之琳特別推薦結合了乾吸濕拖兩種功能的伊萊克斯極適家居700輕量無線濕拖吸塵器。擁有1.9kg輕巧機身，吸力卻超乎想像的強勁，從細微微塵到大顆粒髒汙都能輕鬆吸淨，且濕拖功能搭配免手洗淨汙分流清洗槽，會自動用乾淨的水清洗拖布，不用手洗就能讓每趟拖地都能用乾淨的布拖地。

極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，即使對於力氣小的人也能輕鬆高舉吸塵。 圖／台灣伊萊克斯 提供

「輕」秘訣1：吸塵器越輕量 居家清潔效率越高之琳特別指出，以吸塵器清理高處灰塵是非常有效率的清潔方法，若擔心吸塵器機身太重對手腕造成負擔，重量僅1.9kg、約三罐瓶裝水的極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，就是讓力氣小的人也能輕鬆高舉吸塵的好選擇。而且找到適合自己的打掃工具，才能夠更持之以恆地完成居家清潔工作。對於機身重量非常有感的仲葳也附和表示自己過去常因使用的吸塵器機身較重，往往才打掃幾分鐘後就覺得手酸想放棄，有了好用的工具清潔起來一定更有動力！

1.9kg輕巧機身，吸力卻超乎想像的強勁。 圖／伊萊克斯 提供

另外，善於運用吸塵器配備的各種吸頭來應付各種打掃需求也非常重要。極適家居700輕量無線濕拖吸塵器附有多款吸頭，包括適合清潔窗框或沙發縫的縫隙吸頭 ;可去除沙發、床墊和枕頭內深層塵蟎的UV床墊電動吸頭；設計較窄方便深入牆角的窄身拋光滾刷吸頭，搭配吸頭上的LED燈，無論是沙發底部或隱蔽角落的髒汙，通通無所遁形。

附有多款吸頭，其中前置LED燈的窄身拋光滾刷吸頭，可靈活深入牆角、沙發等家具底部空間，清潔零死角。 圖／台灣伊萊克斯 提供

「輕」秘訣2： 智慧判別與調整 地面吸塵好順手極適家居700輕量無線濕拖吸塵器的「Auto Mode AI自動偵測」功能會因應不同地板材質，自動調整合適吸力、減少清潔阻力，無論是硬質地板或柔軟地毯，都能一路順吸無礙。

具有Auto Mode AI自動偵測功能，因應不同地板材質，自動調整吸力。 圖／台灣伊萊克斯 提供

「輕」秘訣3： 淨汙水分流自動清洗拖布 潔淨地面不髒手之琳認為打掃時必須先吸後拖才能達到真正的乾淨。像極適家居700輕量無線濕拖吸塵器的LED免沾手濕拖吸頭，就可輕鬆清除地板上的頑強汙漬。搭配淨汙分流清洗槽，清潔拖布完全不需動手洗，且髒水和乾淨的水會自動分開，每一次落地，都以真正乾淨的拖布清潔。一旁的仲葳點頭說平常拖地一定要戴手套，就是不希望雙手直接接觸髒汙和清潔劑，且自己的力氣較小，擰乾拖布十分費力。這台吸塵器居然完全不用手洗就能自動清洗拖布髒汙，對她來說非常實用，這樣一來打掃時就可以更優雅了。

淨汙分流清洗槽，不用手洗就能自動清洗拖布髒汙，髒水和乾淨的水會自動分開。 圖／伊萊克斯 提供

「輕」秘訣4：高規過濾機制 緊鎖隱形微塵 真潔淨除了地板的潔淨，打掃時空氣也要夠乾淨！之琳提到大家通常都忽略了清潔時吸塵器會造成空氣二次汙染，導致排出的氣體含有微塵等過敏原。甚至有許多人因為吸塵器的過濾效果差，在清潔過程打噴嚏或咳嗽不適。極適家居700輕量無線濕拖吸塵器內建五重過濾機制，能將99.9% 細小微塵緊鎖在集塵盒，確保機器排出來的空氣都乾淨無汙。且集塵盒和濾網每層皆可拆卸水洗，完全不用擔心清不乾淨的問題。

能將99.9% 細小微塵緊鎖在集塵盒，確保機器排出來的空氣都乾淨無汙。 圖／伊萊克斯 提供

經過居家整理師之琳的協助，仲葳學會許多實用的打掃技巧，並在有限時間內善用工具輕鬆完成打掃工作。仲葳表示極適家居700輕量無線濕拖吸塵器絕對是一台她會想要繼續使用的吸塵器。不但超輕巧、吸力強，還配備多款吸頭，比以往使用過的產品都更好用。尤其內建的濕拖功能更解決了拖地時不想弄髒雙手的困擾。且充滿設計感的外型榮獲2023德國iF及紅點產品設計雙獎肯定，即使放在客廳也完全不突兀。

外型榮獲國際設計雙獎肯定，即使放在客廳也完全不突兀。 圖／伊萊克斯 提供

最後，居家整理師之琳再次強調選擇適合自己的打掃用具很重要，工具選對了，打掃就能事半功倍。極適家居700輕量無線濕拖吸塵器特別適合力氣不大的人使用，尤其是打掃範圍較小的居住空間。輕量機身及窄身吸頭設計輕鬆清除高處角落的髒汙。一機多功、乾濕合一的超強效能，為大家帶來從未感受過的居家清潔新體驗。