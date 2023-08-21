募資熱銷！攜手人氣創作者結合攝影寫真拼湊人生風格套卡 透過愛與自我對話練習

以「人生整理風格套卡」為創作初心，人生整理套卡x生活選物道具x風格攝影寫真為概念的《be Better大人不卡卡》越整理越美好的人生對話與練習，於2021年創下百萬募資佳績，暌違近三年，再次攜手人氣 Instagram創作者《KKlivehigh》推出全新第二代，並同步推出與環台10家書店合作選書的《探索伴讀手帳》，讓每一個對話練習，藉由書寫、閱讀，整理成為更喜歡的自己。



創作策畫團隊「Better Life好感生活研究所」表示，《be Better大人不卡卡 2》不只是商品，更是一種溫柔的陪伴與祝福。這幾年世界快速變化，有時一不小心就被各種事物壓得喘不過氣。100張攝影寫真x100 個人生提問x100 組名言金句x100 種日常實踐=100種改變的力量！如果能有機會暫停，好好靜下心來和自己說說話，並有一套工具就像好朋友般陪伴在我們身旁，我們的人生或許會不會不一樣？」



圖 / 有.設計 uDesign 提供

作自己的人生整理師：100個人生提問+100組名言金句+100種日常實踐=100種改變的力量

「如果你的人生是一個容器，在自我、生活、工作、家庭這四個有限的精力、時間與空間中，你想留下哪些喜歡的人事物？」從「人生整理」的思考點出發，檢視自我、生活、工作、家庭等人生四大課題，透過「Question 問問自己」、「Quote 看名人說」、「Action Plan 來練習吧」等三階段自我引導，涵蓋人、事、時、地、物等多面向提問，在每一個人生提問、名言金句、日常實踐的背後，重新和自己展開對話，獲得人生智慧與靈感啟發，再藉由日常中的微行動一起找到整理自己的鑰匙，進而與喜歡的自己越來越靠近。



整組卡片共有103張，其中包括2張說明使用卡，在自我、生活、工作、家庭每一個領域皆規劃25張，此外並獨家收錄《KKlivehigh》隱藏版人生整理風格套卡。不論是每個月專注在某一個重要的主題領域探索整理，或是隨心情任意挑選一張卡，藉由自我對話做練習，更可以跟好友們來一場心靈層面的交流與對談，透過彼此分享學習，用不一樣的角度面對人生各種挑戰。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

設計上跳脫一般市面的牌卡型態，以10x10公分IG風格感呈現，同時與在IG超過九萬粉絲追蹤的創作者《KKlivehigh》合作，透過一幅幅輕柔療癒的影像視角，與100個人生提問、金句、練習一同治癒溫暖我們的心。內附具巧思的桌上立架，是人生整理套卡，也是妝點與佈置桌上、牆面的生活療癒選物，簡單組裝後挑選一張喜歡的卡片放上去，就能變身成為妝點居家或是辦公環境的療癒風景。



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融合手帳本×手帳書：10位書店主理人×10本人生問題整理書單=100個人生智慧精釀！

除了全新推出《be Better大人不卡卡 2》人生整理風格套卡外，創作策畫團隊並同步推出這次，《be Better大人不卡卡 2》探索伴讀手帳，讓牌卡開啟與自己對話整理練習的第一步之外，還能藉由書寫整理更深度去探索自我，持續挖掘更多深藏於心的潛能！



《be Better大人不卡卡 2》探索伴讀手帳結合台北「好朋友書店」、新北「螢火蟲書屋」、新竹「水木書苑」、苗栗「日榮本屋」、台中「晨熹社」、嘉義「TOY4 café」、台南「烏邦圖書店」、屏東「小陽。日栽書屋」、澎湖「植癮冊室」、蘭嶼「在海一方」等台灣北中南與離島10家書店的主理人，透過他們這一路的人生故事，書與人生歷練汲取的智慧精釀，創作出一本是手帳，同時更是探索與面對自我的輕讀本。



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10家書店的主理人不只創作出他們自己的提問、金句與練習，並針對《be Better大人不卡卡 2》人生整理風格套卡，100個對話練習中的人生提問，推薦他們心中的閱讀書單，幫助使用者在這本有故事的手帳裡，寫下自己的內心，更可以選幾本有興趣的書，透過閱讀與書寫探索底蘊的自己。

融合手帳本×手帳書之設計概念，附有頁碼，方便隨時查找翻閱手帳內容與筆記精華，並結合書店、書單、主題等多元目錄與書寫設計，可依循自我、生活、工作、家庭等四大主題或書店目錄頁延伸閱讀與書寫思考。

