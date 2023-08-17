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UNIQLO聯名Clare Waight Keller系列 開賣時間、價格和款式完整公開 最低390元就能擁有！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO聯名Clare Waight Keller系列，開賣時間、價格和款式完整公開，最低390元就能擁有！圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO聯名Clare Waight Keller系列，開賣時間、價格和款式完整公開，最低390元就能擁有！圖／摘自UNIQLO官網

UNIQLO最新聯名對象就是擁有大批粉絲的設計師Clare Waight Keller！連女星莉莉柯林斯也在第一時間留言說「興奮到模糊了」，證明了包括大明星在內的眾人，有多麽期待能再入手她的設計。而消費者最關心的價格、款式和開賣時間，也陸續的完整公開了，最低390元就能擁有，簡直超佛心！

●UNIQLO:C的意義與風格

在許多人敲碗下，UNIQLO與Clare Waight Keller官方社群都同步宣布了合作的訊息，而且還是全新的UNIQLO:C系列，預計將會依循U系列的形式來聯名。名稱中的C代表了Curiosity（好奇心）、Conversation（溝通）、 City（城市）、 Clarity（清晰）、Connection（連結）與Creativity（創造力），當然也包含了設計師的名字。目的為女性打造一個由經典單品組成的造型，輕鬆切換都會風、田園風或其他風格。

UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網

●UNIQLO目前最低調奢華的聯名

在訪問中，Clare Waight Keller也表示對她來說，這體現了一種摩登，輕鬆的時尚感，這是她多年以來一直致力的事情，也希望透過這個系列呈現的。還提到在秋季系列中的30件單品，許多能與她在Givenchy任職的作品以及更之前的Chloé系列相呼應。在合作過程中，Clare Waight Keller從1940年的布料擷取靈感，並說道「我真的仔細考慮過哪些面料將是最特別的，哪些能最成功地把美麗的結果呈現出來」。而且，耗費了半年時間，不斷嘗試的用各式材質來組合，最終精選出這30款包含服裝與配件的UNIQLO:C系列。對設計師Clare Waight Keller而言，更是不曾有過的體驗，還覺得這遠比在高端精品工作時還要複雜跟細膩，換而言之，也是UNIQLO目前最低調奢華的合作。

UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網

●UNIQLO首度進軍鞋履市場

全新的UNIQLO:C系列，以全女裝為主，不過在版型剪裁上偏向中性，像是Clare Waight Keller推薦必買的風衣外套、大衣都是如此。全系列包含了多款的毛衣、針織衫、拼色裙裝和寬版大衣、外套與袋包配件。值得關注的是Clare Waight Keller還把UNIQLO人氣弧形迷你肩背包改良，除了替換成仿皮材質之外，還加寬了包包底部，創造出皺摺，無論是搭配與實用度都大增。不僅如此，在這個系列中，還是UNIQLO首度推出鞋履產品，包含了短靴與樂福鞋，使人眼睛為之一亮。

UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網

●台灣開賣時間、價格與地點

當然消費者最關心的價格、開賣時間與地點，也陸續曝光，最貴的單品為風衣外套與寬版大衣，訂價4,990元；各款上衣依材質而定，售價落在1,290～3,990元區間，配件則是自390元起跳。好消息是台灣也全球同步，將於9月中旬上市，並限定在品牌網路商店，以及指定的台北全球旗艦店、ATT 4 FUN信義店、西門店、台中中友百貨店、台中LalaPort跟高雄漢神巨蛋搶先販售。

UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網

UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO聯名Clare Waight Keller的UNIQLO:C系列，曝光秋季Lookbook。圖／摘自UNIQLO官網
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