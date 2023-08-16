陳庭妮戴5億藍鑽 賞卡地亞MARKERS OF STYLE頂級珠寶展

法國珠寶龍頭卡地亞（CARTIER），自即日起至8月21日止於台北舉辦MARKERS OF STYLE頂級珠寶展，採預約制鑑賞，以「時尚典範」為主題，透過約200件瑰麗的頂級珠寶作品，體現四大經典設計語彙：精巧結構與簡約線條、幾何造型與色彩對比、動物與植物以及文化交流與融合。多年品牌好友陳庭妮特地出席開幕，以一身健康的膚色和螢光綠洋裝演繹全場最高價的MIROITEMENT藍鑽項鍊與同系列的藍鑽戒指，總價近5億元。

●珠寶與人相輝映 幾億上身都自在

「每年都是來大開眼界的！每年都有不同的風格，每次的切割或珠寶的配色、美洲豹的姿態都很驚艷，」陳庭妮表示，每年參與卡地亞的頂級珠寶展都有不同的收穫。這次配戴的藍鑽項鍊的吊墜和中間的主鑽都可以分別拆組，變化多種配戴方式，用建築結構襯托鑽石之美。她認為卡地亞最厲害的就是能讓珍貴的珠寶戴上身卻依舊感覺輕鬆自在，「因為它能和人的光彩相互彼此照耀！對配戴者來說，感到舒服自在，是非常重要的事。」

陳庭妮從懞懂少女到現在輕熟女，一直最喜歡品牌標誌動物美洲豹，每年都在物色「鑽豹」，今年也在最愛的動物展區看中了一只黃K金的珠寶表，乍看是可愛的幼豹趴伏在手腕上撒嬌，仔細看原來是老虎，「本來有點侵略性的動物，卡地亞會以工藝和設計讓動物顯得很優雅，姿態和眼神很柔美。」身為時尚達人的也分享珠寶混搭的秘訣：「我很喜歡與不同材質飾品疊戴，會讓珠寶顯得更年輕、更生活化！」

●三大展區 4風格語彙

卡地亞以三大展區體現4種不同的風格語彙。首個展區「ARCHITECTURE & PURITY」，以適度優雅的簡約設計強調寶石的特性和鑽石的光影折射，例如陳庭妮配戴的MIROITEMENT藍鑽項鍊，就以輕透鏤空的簡約結構，以及反覆的設計元素組成視覺律動，彰顯主鑽的瑰麗璀璨。另一套耗時8個月時間精心製作的ONJA藍寶石鑽石項鍊與耳環，以項鍊下方4.12克拉錫蘭梨形藍寶石延伸出項鍊的線條結構，重複出現的雕刻圖案一正一反交錯，細膩呼應ONJA在馬達加斯加語意為「震波起伏」的海浪意象。

卡地亞品牌好友陳庭妮配戴近5億珠寶出席卡地亞MARKERS OF STYLE頂級珠寶展。記者李政龍／攝影

第二展區GEOMETRY & CONTRASTS，除了自20世紀初期就和品牌密不可分的裝飾藝術風格幾何造型，此次更多件珠寶的鑑賞亮點在於對比配色上，例如CEMBRA系列的祖母綠戒指，就採用了卡地亞的標誌的配色之一黑綠配：中央11.77克拉的尚比亞祖母綠，以六角形切割凸顯其清透飽滿和獨樹一幟的花園現象，而在祖母綠的四周則仔細配襯了黑色縞瑪瑙；這種以縞瑪瑙、真漆、或黑陶瓷營造陰影效果、賦予綠色寶石深邃感與立體度的設計，其實是品牌1910年代開始就經常使用的手法。名字呼應「伏特」、有電流之意的VOLTEA珊瑚鑽石珠寶，則以玫瑰金搭配紅珊瑚和黑色縞瑪瑙，富有張力和現代的對比組合，來自今年最新Le voyage recommencé高級珠寶系列。

模特兒演繹OCELLE蛋白石祖母綠項鍊、耳環與美洲豹鑽戒。記者李政龍／攝影 模特兒演繹ONJA藍寶石項鍊、耳環與鑽戒。記者李政龍／攝影