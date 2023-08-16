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壽司郎3款「隱藏版吃法」 脆薯加1品項風味大升級

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「黃金脆薯＋鱈魚子沙拉軍艦」同樣獲得官方認證。圖／壽司郎提供
「黃金脆薯＋鱈魚子沙拉軍艦」同樣獲得官方認證。圖／壽司郎提供

來自日本的壽司郎，提供多樣化的餐點選擇，許多民眾也自行研發出獨特的創意吃法。壽司郎本次再度推出經「官方認證」的3款隱藏吃法，包括「黃金脆薯＋鱈魚子沙拉軍艦」、「鮪魚＋鹽」等組合，帶來全新的滋味感受。同時自即日起，壽司郎也將推出長崎縣產炭燒羽鰹、象拔蚌等期間限定產品，讓民眾可以嘗鮮。

除了「北海道牛奶霜淇淋＋抹茶粉」、「黃金脆薯＋抹茶粉＋玫瑰鹽」等網路上的熱門組合之外，壽司郎本次提供3款官方認證的隱藏版吃法。其中「鮪魚＋鹽」可以讓玫瑰鹽激發出鮪魚赤身的濃厚滋味；「鹽醋漬鯖魚＋薑片」則是將薑片夾入魚片與醋飯間，藉此增添口感與酸爽的清新風味；至於「黃金脆薯＋鱈魚子沙拉軍艦」，則可以將鱈魚子與沙拉醬攪拌成為沾醬，為脆薯帶來鹹香的層次。

即日起至9月3日期間，壽司郎也推出「海之幸」期間限定商品，包括有長崎縣產炭燒羽鰹、象拔蚌、生魩仔魚櫻花蝦軍艦、北海道產炙燒昆布真鱈、北海道產貝柱2貫、竹筴魚、昆布風味比目魚、兵庫縣產螢烏賊軍艦等8款品項，每盤40～60元不等。

藉由搭配薑片，可以提昇鹽醋漬鯖魚的風味。圖／壽司郎提供
藉由搭配薑片，可以提昇鹽醋漬鯖魚的風味。圖／壽司郎提供
壽司郎推薦「鮪魚+玫瑰鹽」的創意吃法。圖／壽司郎提供
壽司郎推薦「鮪魚+玫瑰鹽」的創意吃法。圖／壽司郎提供
壽司郎自即日起推出「海之幸」系列商品。圖／壽司郎提供
壽司郎自即日起推出「海之幸」系列商品。圖／壽司郎提供

壽司郎 軍艦

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