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精選50家府城美味 忠孝SOGO「臺南美食物產展」登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO百貨忠孝館推出「饗樂府城臺南美食物產展」，即日起至8/29集結50家府城在地美味店家。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨忠孝館推出「饗樂府城臺南美食物產展」，即日起至8/29集結50家府城在地美味店家。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO百貨忠孝館推出北台灣規模最大的「饗樂府城臺南美食物產展」，即日起至8/29精選共50家府城在地美味店家移師北上，讓北部民眾方便就近大啖府城美味。

這次道地實演美味小吃，包括隱身在麻豆中央市場，傳承至南瀛飄香一世紀的「麻豆助碗粿」泰辣打拋豬碗粿，遵循古法製作過程，保留家傳炊粿手藝，由第四代陸續研發新口味，替傳統美食注入異國新滋味，還有初登場的「樂廚食玩」黑蒜肉骨茶麵。

另外，還有14家初登場甜點美食，包括「強尼甜點工藝」法式龍鬚糖，台灣傳統製糖工藝尬法式甜點美學，蹦出新滋味。另外因電視劇「俗女養成記」拍攝景點而興起的臺南新景點後壁俗女村推出「後壁商圈X後壁俗女村紅龜粿體驗材料包」，可自己動手DIY台灣經典甜點小吃。

來自臺南柳營小山村的果醬男孩林韡勳，創立使用台灣在地水果的果醬品牌「甜玉軒」傳承奶奶的果醬技藝，製作出獲世界級果醬奧斯卡金牌的美味。

另外還有高顏值的「日和理想布丁」，將於8/26-8/28首度北上在忠孝館B2限時快閃三天，主打以最純粹的鮮奶、雞蛋、糖三原料來製作出最純粹美味的布丁，另有以茶葉製作的風味布丁，每個布丁玻璃瓶都會蓋上一塊日本花布，呈現日系復古雅緻，不只內在，連外表也讓人心動。

臺南美食展活動期間，每日推出一款限時限量精選府城好物，最低3.8折起。即日起至8/29持快樂購卡於12F活動會館當日累積滿2,000元，憑同卡號載具發票過卡即可參加抽獎，有機會抽中頭獎「iPad 10」、「煙波大飯店聯合住宿券」及台南特色物產等多項好禮。

8/21起指定活動日期持快樂購卡於12F會館當日累積滿500元，憑同卡號之載具發票可兌換「古早味肉包」、「精美手工杯套」等指定好禮。活動期間8/16-8/29持SOGO APP於12F活動會館當日累積滿1,000元以上，憑同卡號電子發票可兌換「臺南展100元電子折價券」一張(可累贈，每帳號每日限兌換ㄧ次，限2,000張)

「日和理想布丁」將於8/26-8/28首度北上在忠孝館B2限時快閃三天。圖／摘自品牌Facebook
「日和理想布丁」將於8/26-8/28首度北上在忠孝館B2限時快閃三天。圖／摘自品牌Facebook
樂廚食玩黑蒜肉骨茶麵，售價230元。圖／遠東SOGO提供
樂廚食玩黑蒜肉骨茶麵，售價230元。圖／遠東SOGO提供
麻豆助碗粿泰辣打拋豬碗粿原價80元(1入)，特價150元(2入)。圖／遠東SOGO提供
麻豆助碗粿泰辣打拋豬碗粿原價80元(1入)，特價150元(2入)。圖／遠東SOGO提供
甜玉軒-果醬男孩玫瑰花瓣果醬140g原價270元，特價250元。圖／遠東SOGO提供
甜玉軒-果醬男孩玫瑰花瓣果醬140g原價270元，特價250元。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨忠孝館即日起至8/29推出「饗樂府城臺南美食物產展」。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨忠孝館即日起至8/29推出「饗樂府城臺南美食物產展」。圖／遠東SOGO提供

臺南 美食 甜點

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