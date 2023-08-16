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星巴克情人節「兩杯6折」 消費滿1314元送空運玫瑰花
七夕情人節即將來臨，星巴克響應集團於8月22日推出實體門市單筆消費滿1,314元，即可獲得空運玫瑰花乙支活動。8月21至22日兩天還有「LOVE MOMENTS 一起喝咖啡浪漫一整天」活動，於活動日購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享兩杯6折優惠。
情人節飲品推薦，星巴克與BLACKPINK合作推出的「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，結合草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，並以燕麥奶為基底打製而成的星冰樂，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，甜美的滋味增添甜蜜氛圍。此外，甫於8月初上市的全新飲品「烤杏仁白巧克力風味星冰樂」，也很切合情人節情調。
星巴克也推薦「佛羅娜綜合咖啡豆Caffe Verona™」，此款咖啡豆的命名，源自於義大利北部城市─莎士比亞《羅密歐與朱麗葉》的發源地，在豆標的設計上，以標誌性的玫瑰圖騰，加上流動的噴泉、陽台上垂掛的常春藤等細節，除了浪漫意涵，其豐富均衡的風味，也適合搭配任何的巧克力。
濃情蜜意的情人節，星巴克還推薦了「草莓可可千層薄餅」，層層巧克力薄餅，每層佐上香甜的草莓慕斯，中間夾入含草莓果肉的草莓醬增添口感，並於上下層加入濃郁巧克力甘納許，濃郁巧克力加上清新酸甜的草莓，滋味豐富甜美。另也推薦經典款的「咖啡巧克力松露蛋糕」，苦甜濃郁滋味，很有幸福感。
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