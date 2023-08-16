星巴克情人節「兩杯6折」 消費滿1314元送空運玫瑰花

七夕情人節即將來臨，星巴克響應集團於8月22日推出實體門市單筆消費滿1,314元，即可獲得空運玫瑰花乙支活動。8月21至22日兩天還有「LOVE MOMENTS 一起喝咖啡浪漫一整天」活動，於活動日購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享兩杯6折優惠。

情人節飲品推薦，星巴克與BLACKPINK合作推出的「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，結合草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，並以燕麥奶為基底打製而成的星冰樂，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，甜美的滋味增添甜蜜氛圍。此外，甫於8月初上市的全新飲品「烤杏仁白巧克力風味星冰樂」，也很切合情人節情調。

星巴克也推薦「佛羅娜綜合咖啡豆Caffe Verona™」，此款咖啡豆的命名，源自於義大利北部城市─莎士比亞《羅密歐與朱麗葉》的發源地，在豆標的設計上，以標誌性的玫瑰圖騰，加上流動的噴泉、陽台上垂掛的常春藤等細節，除了浪漫意涵，其豐富均衡的風味，也適合搭配任何的巧克力。