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40秒賣140顆！ 美國「Basuku巴斯克蛋糕」限量登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Basuku的巴斯克蛋糕，以細嫩、帶流質感的內餡口感著稱。記者陳睿中／攝影
Basuku的巴斯克蛋糕，以細嫩、帶流質感的內餡口感著稱。記者陳睿中／攝影

甜食控們準備好了嗎？來自美國加州、曾經40秒賣出140顆的巴斯克乳酪蛋糕「Basuku」即將於8月16日18:00正式登台限量開賣。台灣民眾除了可以買得到招牌的原味巴斯克乳酪蛋糕外，還有限定款「芝麻巴斯克乳酪蛋糕」，只有台灣買得到。

相傳起源於西班牙的巴斯克乳酪蛋糕，以鮮奶油、奶油乳酪、雞蛋與糖等配料組成，儘管成份單純、外觀樸實，卻憑藉著可口的滋味，擄獲許多饕客的芳心。2020年6月於加州創立的「Basuku」，其創辦人陳弘治（Charles Chen）過去曾擔任諸多餐飲名店的管理顧問，因當時疫情賦閒在家，故自行嘗試製作巴斯克乳酪蛋糕，結果成果深受周圍朋友、米其林餐廳主廚們的喜愛，因此催生「Basuku」成立。

相較於傳統的作法，台日混血的陳弘治將西式巴斯克與日式巴斯克的作法結合，並透過食材比例調整，造就出Basuku蛋糕體綿膩濃郁、內層溼潤並帶有流質感的細緻口感，因此獲得消費者青睞。過去Basuku就曾創下開賣40秒，就售出140顆的佳績，並在疫情期間仍有大批民眾排隊取貨，還獲得《舊金山紀事報》、《美食與美酒》等媒體報導。後來Basuku也衍生出咖啡、抹茶、焙茶、黑松露、柚子、橘子奶油等口味。

此次Basuku由TASTE by MMHG引進來台，不僅選用台灣在地雞蛋製作出招牌的「巴斯克乳酪蛋糕」，同時還使用日本芝麻製作出台灣限定款「芝麻巴斯克乳酪蛋糕」，帶來溫潤的烘焙芝麻香氣，每款均為6吋，售價1,380元。首波將於8月16日18:00起，於新光三越、TASTE by MMHG官網線上預購（芝麻口味僅限TASTE by MMHG官網販售）。另外也將於8月19日於新光三越A9館一樓舉行1日限定快閃，預計總共限量600～800顆，售完為止。

Basuku巴斯克乳酪蛋糕，6吋售價1,380元。記者陳睿中／攝影
Basuku巴斯克乳酪蛋糕，6吋售價1,380元。記者陳睿中／攝影
台灣限定款「芝麻巴斯克乳酪蛋糕」。記者陳睿中／攝影
台灣限定款「芝麻巴斯克乳酪蛋糕」。記者陳睿中／攝影

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