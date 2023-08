40秒賣140顆！ 美國「Basuku巴斯克蛋糕」限量登台

甜食控們準備好了嗎?來自美國加州、曾經40秒賣出140顆的巴斯克乳酪蛋糕「Basuku」即將於8月16日18:00正式登台限量開賣。台灣民眾除了可以買得到招牌的原味巴斯克乳酪蛋糕外,還有限定款「芝麻巴斯克乳酪蛋糕」,只有台灣買得到。

相傳起源於西班牙的巴斯克乳酪蛋糕,以鮮奶油、奶油乳酪、雞蛋與糖等配料組成,儘管成份單純、外觀樸實,卻憑藉著可口的滋味,擄獲許多饕客的芳心。2020年6月於加州創立的「Basuku」,其創辦人陳弘治(Charles Chen)過去曾擔任諸多餐飲名店的管理顧問,因當時疫情賦閒在家,故自行嘗試製作巴斯克乳酪蛋糕,結果成果深受周圍朋友、米其林餐廳主廚們的喜愛,因此催生「Basuku」成立。

相較於傳統的作法,台日混血的陳弘治將西式巴斯克與日式巴斯克的作法結合,並透過食材比例調整,造就出Basuku蛋糕體綿膩濃郁、內層溼潤並帶有流質感的細緻口感,因此獲得消費者青睞。過去Basuku就曾創下開賣40秒,就售出140顆的佳績,並在疫情期間仍有大批民眾排隊取貨,還獲得《舊金山紀事報》、《美食與美酒》等媒體報導。後來Basuku也衍生出咖啡、抹茶、焙茶、黑松露、柚子、橘子奶油等口味。