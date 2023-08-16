美旗林金餐獎頒獎70家餐廳獲獎 5大類料理攻饕客味蕾

2023美旗林餐廳指南（DPP）於疫情過後舉辦「美旗林金餐獎」，今年有70家餐廳獲獎，並分成漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排等五大類，美國肉類出口協會駐華辦事處長吳秋衡表示，DPP類似於米其林評鑑的概念，也讓DPP評選被賦予「美旗林」的別稱。

2018年創立「美旗林餐廳指南」並設立「美旗林餐食指南評鑑制度」，經美國肉類出口協會駐華辦事處逐一評比，制定嚴選的門檻，餐廳須開業3年以上，菜單上的美牛餐點皆要符合色、香、味、形、創意等評鑑標準。吳秋衡指出，餐廳所銷售的美國牛肉料理必須超過70%以上，同時是Choice等級以上，且在菜單上清楚標示牛肉源自美國，及美牛的部位。

美牛銷售在台灣成長幅度極高，即便在疫情下，還能保持15%的成長率，市佔率更高達46%至48%，吳秋衡更期待，5年內可達到55%。他認為，美牛具有品質穩定、等級明確、質優價平、及各部位供應無虞等四大優勢。

美國肉類出口協會統計，在台灣消費市場一年可進帳156億，未來「美旗林金餐獎」的版圖除了漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排等五大類，還要延伸至異國料理，搶攻新世代市場，向年收220億元挺進。

美國肉類出口協會駐華辦事處希望，透過「美旗林餐廳指南」能夠讓台灣的美牛愛好者，更深入地了解美國牛肉的品質和多樣性。而餐廳的評選標準不僅是美味的餐點，更代表「美牛界」評鑑的精心挑選，確保優越品質的美國牛肉能夠帶給消費者卓越的用餐體驗。

吳秋衡也說，由DPP認證餐廳端出好料，展現美牛的百搭以及嚴選美牛切塊指南，讓料理中展現出美牛甜度與風味。