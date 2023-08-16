快訊

「勞保退休金」提早5年領被打8折不划算？她舉例：先賺了20年

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

普渡三牲變披薩！達美樂「三牲四喜披薩」一次吃雞豬魚

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
美樂應景推出的「三牲四喜披薩」，還有「普渡大套餐」。
美樂應景推出的「三牲四喜披薩」，還有「普渡大套餐」。

農曆7月到來，連鎖披薩達美樂」自即日起限時推出「三牲四喜披薩」，將祭拜所需的雞、豬、魚象徵性結合披薩，帶來應景的滋味。同時達美樂也推出「普渡大套餐」，一次就能吃到三牲四喜比薩、烤雞翅、可可酥捲等餐點。

為提供消費者在普渡拜拜時的新選擇，達美樂本次推出的「三牲四喜披薩」，以四拼的方式，各鋪有代表三牲的「BBQ雞肉」、「鱈魚星星」、「美式香腸片」，另外還有搭配紅椒、青花菜、玉米、蘑菇的「綜合蔬菜」，四種口味各有特色，帶來豐富的層次。原價12吋656元，9吋434元，可搭配「披薩外帶半價」優惠，9吋217元、12吋328元。

除了單點披薩之外，達美樂還提供「普渡大套餐」，外送三牲四喜大披薩1個、大披薩1個、烤雞翅2份、可可酥捲12個，還有1.25L可樂1瓶，每套1,199元。

披薩 達美樂 套餐

延伸閱讀

青春回憶掰！台南Double Cheese披薩吃到飽8月31日熄燈 網紛嘆不捨

蝦皮購物「中元速渡節」攜手頂呱呱打造「限量蝦皮速渡箱」！OREO、牛排等百樣美食限時下殺1元起

達美樂外帶披薩「天天半價」！打破買1送1、199隨時吃

買披薩回家驚見「粉色物體狂扭」 真相曝光千萬網友笑翻：不敢吃邊邊了

相關新聞

吳卓源、美秀集團輪番開唱！foodpanda首度打造「粉紅祭市集」限時2天登場

德商foodpanda迎來11週年慶，8月26日至8月27日將於台北圓山花海廣場舉辦「叫foodpanda送～粉紅祭」，...

迎七夕限時5天！7-ELEVEN、全家便利商店「哈根達斯迷你杯／雪糕買10送10」

迎接七夕情人節，快揪另一半或曖昧中的對象一起到超商買冰吃甜甜，為彼此感情加溫！7-ELEVEN、全家便利商店都推出冰控最...

普渡三牲變披薩！達美樂「三牲四喜披薩」一次吃雞豬魚

農曆7月到來，連鎖披薩「達美樂」自即日起限時推出「三牲四喜披薩」，將祭拜所需的雞、豬、魚象徵性結合披薩，帶來應景的滋味。...

大小魚子全面升級！La Prairie美顏乳霜創奢華保養頂端

看準台灣女性對於肌膚的需求，頂級保養再度全面升級，來自瑞士，強調保養科學的La Prairie萊珀妮，一直致力於從魚子中...

親民價格、風格低調卻有高質感 Gap秋季新裝讓你自己定義風格

不愛時下風行的「多巴胺」配色服飾，大有人在，而且除了追求簡約低調設計之外，還講究高質感。美國休閒服飾品牌Gap看到市場需求，在這季推出了全新的Premium Blue系列，沒有過去張揚的大Logo設計，取而代之的是極簡設計和經典剪裁，讓穿著的人自行定義風格。

當Matt Smith穿上Paul Smith 被設計師狂讚「穿西裝無可挑惕」

曾出演「超時空博士」、「王冠」和「龍族前傳」等受歡迎影視作品的英國男星Matt Smith，成為了英國時尚品牌Paul ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦