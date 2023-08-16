普渡三牲變披薩！達美樂「三牲四喜披薩」一次吃雞豬魚
農曆7月到來，連鎖披薩「達美樂」自即日起限時推出「三牲四喜披薩」，將祭拜所需的雞、豬、魚象徵性結合披薩，帶來應景的滋味。同時達美樂也推出「普渡大套餐」，一次就能吃到三牲四喜比薩、烤雞翅、可可酥捲等餐點。
為提供消費者在普渡拜拜時的新選擇，達美樂本次推出的「三牲四喜披薩」，以四拼的方式，各鋪有代表三牲的「BBQ雞肉」、「鱈魚星星」、「美式香腸片」，另外還有搭配紅椒、青花菜、玉米、蘑菇的「綜合蔬菜」，四種口味各有特色，帶來豐富的層次。原價12吋656元，9吋434元，可搭配「披薩外帶半價」優惠，9吋217元、12吋328元。
除了單點披薩之外，達美樂還提供「普渡大套餐」，外送三牲四喜大披薩1個、大披薩1個、烤雞翅2份、可可酥捲12個，還有1.25L可樂1瓶，每套1,199元。
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