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親民價格、風格低調卻有高質感 Gap秋季新裝讓你自己定義風格

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Gap推出全新Premium Blue系列，沒有過去張揚的大Logo設計，取而代之的是極簡設計和經典剪裁，讓穿著的人自行定義風格。圖／Gap提供
Gap推出全新Premium Blue系列，沒有過去張揚的大Logo設計，取而代之的是極簡設計和經典剪裁，讓穿著的人自行定義風格。圖／Gap提供

不愛時下風行的「多巴胺」配色服飾，大有人在，而且除了追求簡約低調設計之外，還講究高質感。美國休閒服飾品牌Gap看到市場需求，在這季推出了全新的Premium Blue系列，沒有過去張揚的大Logo設計，取而代之的是極簡設計和經典剪裁，讓穿著的人自行定義風格。

受到低調奢華運動風潮的影響，Gap全新Premium Blue系列秉持「Less is more（少即是多）」的精神，專注於剪裁細節，打造出更多層次變化的設計。系列包含襯衫、半開領上衣、拉鍊款針織衫、喇叭褲、寬版長褲等，且多款服飾採用Scuba空氣三明治面料製成，內部纖維具有空氣層，從而達到絲滑、垂墜感的特色，讓觸感細膩柔軟且不易褶皺變形。而且Premium Blue系列服飾表面微光澤，讓日常單品也能隨時散發出高質感，並同時保持穿著的舒適度。

UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE系列棉質透膚襯衫，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE系列棉質透膚襯衫，990元。圖／UNIQLO提供

此外，先不管設計師Clare Waight Keller是否會跟UNIQLO跨界合作，與前超模聯名的UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE系列女裝，仍是擁護簡約俐落風格消費者的最愛。其中不能錯過的當數襯衫單品，有別於上一季活力亮色，本季回歸秋冬沉穩的大地色系，並採用100%棉質素材製成，並延續透膚感，從夏到秋都能穿出時髦跟舒適。像是細褶上衣就充滿了INES DE LA FRESSANGE招牌設計，搭配透膚感材質，穿起來更加輕盈自在。

UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE系列細褶上衣，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE系列細褶上衣，1,290元。圖／UNIQLO提供

Gap Premium Blue系列女裝大翻領長袖上衣，2,299元。圖／Gap提供
Gap Premium Blue系列女裝大翻領長袖上衣，2,299元。圖／Gap提供

Gap Premium Blue系列假兩件式拼接針織襯衫，2,699元。圖／Gap提供
Gap Premium Blue系列假兩件式拼接針織襯衫，2,699元。圖／Gap提供

Gap UNIQLO

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