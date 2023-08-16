獻給鐵粉的購物優惠！GU推出會員週活動 單品最低190元起就能入手

無論是想搶先準備好換季服裝、迎接開學，還是在七夕情人節穿出情侶裝，都不該錯過日本流行品牌GU在8月18日起限時推出的APP會員週活動，精選男、女、童裝單品享有限定價格，最低190元起；購物滿2,000元還能再抵扣200元，活動期間消費時掃描GU APP，還有機會抽iPad mini！

出門時總是傷腦筋該穿什麼，或如何搭配才能展現新意？除了能參考UNIQLO跟GU母公司開發的StyleHint應用程式，找到全球潮人的穿搭示範之外，更可直接到GU店舖，請「時尚顧問」提供搭配建議。所以像是針對情人節的造型，GU便建議透過男、女都合適的工作褲來混搭出情侶穿搭，男生可以選擇超寬版工作褲，多口袋設計能裝下出門必備的手機、錢包，而褲管可調式的縮口設計可以創造出更多層次。女生則可以穿上熱賣的降落傘工作褲，舒適寬鬆版型，搭配短版上衣就能馬上展現俐落個性的風格。

針對情人節的造型，GU便建議透過男、女都合適的工作褲來混搭出情侶穿搭。圖／GU提供

另外，適逢夏末秋初的不穩定氣候，室外室內穿梭更需要聰明穿搭，所以在在GU APP會員週期間，女裝透膚短版開襟外套、棉質圓領T恤、百搭低腰寬鬆牛仔褲都提供了優惠價格，因應多變氣候的需求。但更重要的是使用APP下單，單筆消費滿2,000元即可直接現折200元；活動期間下載APP並首次完成網路會員綁定，還可再獲得50元滿額優惠券，單筆省更多！

GU女裝透膚短版開襟外套，優惠價格590元。圖／GU提供

GU休閒風T恤適合夏末秋初的不穩定氣溫著用，會員週限定優惠價390元。圖／GU提供