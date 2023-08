有錢買不到！Boucheron膠囊創意珠寶 大膽玩色愛自由

混搭的樂趣,就在於紋理、質地、樣式甚至色彩的衝突,以構成豐富的多樣化。向來以混合貴金屬與多種紋飾形塑出經典Quatre系列的法國高級珠寶品牌Boucheron又有新作:運用與More is More高級珠寶系列的相同技術,推出2023 Carte Blanche, More is More創新膠囊系列,色彩洋溢的歡快趣味,自由而無所侷限。

無論是2020的Quatre Jean又或是2022年的Jack de Boucheron Ultime創新膠囊系列,Boucheron創意總監Claire Choisne始終維持著飽滿的創作能量,透過全息效果技術、混合使用貴金屬與丹寧布,在珠寶領域帶來一次又一次的驚喜。本次Carte Blanche, More is More創新膠囊系列則推出Hit the road Jack與Puissance Quatre兩個子系列,包含戒指、手環、頸鍊、胸針等合計13款作品,以鮮明飽滿的顏色,忍不住讓人聯想到荷蘭新造型主義名家蒙德里安的畫作。

Puissance Quatre運用Quatre混搭使用Grosgrain羅緞直線刻紋、Clou de Paris巴黎飾紋、鑽石線條與Double godron雙圈同心圓的基礎特色,除了使用鋁取代黃金、手繪漆飾的黑白條紋,在鋁質底座上鑲嵌鑽石更展現了珠寶世家的高超工藝水準,同時手環與戒指上的藍、紅、綠色則同樣採用漆飾,營造宛如花都巴黎的時髦輕快。Hit the road Jack則運用了較黃金高度輕盈的鎂為錐體,並於其上運用樹脂上色,透過錐體的對稱與色彩或鑽石鑲嵌的不對稱,呈現出既和諧也衝突的複合魅力。