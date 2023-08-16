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有錢買不到！Boucheron膠囊創意珠寶 大膽玩色愛自由

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過色彩、材質與金屬的大膽實驗運用，常能創造出豐富多元的驚喜風格。圖／Boucheron提供
透過色彩、材質與金屬的大膽實驗運用，常能創造出豐富多元的驚喜風格。圖／Boucheron提供

混搭的樂趣，就在於紋理、質地、樣式甚至色彩的衝突，以構成豐富的多樣化。向來以混合貴金屬與多種紋飾形塑出經典Quatre系列的法國高級珠寶品牌Boucheron又有新作：運用與More is More高級珠寶系列的相同技術，推出2023 Carte Blanche, More is More創新膠囊系列，色彩洋溢的歡快趣味，自由而無所侷限。

無論是2020的Quatre Jean又或是2022年的Jack de Boucheron Ultime創新膠囊系列，Boucheron創意總監Claire Choisne始終維持著飽滿的創作能量，透過全息效果技術、混合使用貴金屬與丹寧布，在珠寶領域帶來一次又一次的驚喜。本次Carte Blanche, More is More創新膠囊系列則推出Hit the road Jack與Puissance Quatre兩個子系列，包含戒指、手環、頸鍊、胸針等合計13款作品，以鮮明飽滿的顏色，忍不住讓人聯想到荷蘭新造型主義名家蒙德里安的畫作。

Puissance Quatre運用Quatre混搭使用Grosgrain羅緞直線刻紋、Clou de Paris巴黎飾紋、鑽石線條與Double godron雙圈同心圓的基礎特色，除了使用鋁取代黃金、手繪漆飾的黑白條紋，在鋁質底座上鑲嵌鑽石更展現了珠寶世家的高超工藝水準，同時手環與戒指上的藍、紅、綠色則同樣採用漆飾，營造宛如花都巴黎的時髦輕快。Hit the road Jack則運用了較黃金高度輕盈的鎂為錐體，並於其上運用樹脂上色，透過錐體的對稱與色彩或鑽石鑲嵌的不對稱，呈現出既和諧也衝突的複合魅力。

雖然本系列僅為概念系列、將不另提供販售，但在美學、色彩、精神上帶來的前衛啟發，仍值得再三玩味、細細品鑑。

Hit the road Jack系列手環使用鎂金屬，並以交錯的鑽石圈與黑色飾漆，展現時尚氣息。圖／Boucheron提供
Hit the road Jack系列手環使用鎂金屬，並以交錯的鑽石圈與黑色飾漆，展現時尚氣息。圖／Boucheron提供
Puissance Quatre系列手環，除了運用多重紋路創造視覺變化，並以鋁取代傳統的黃金、再於表面鑲嵌鑽石，相當考驗工藝。圖／Boucheron提供
Puissance Quatre系列手環，除了運用多重紋路創造視覺變化，並以鋁取代傳統的黃金、再於表面鑲嵌鑽石，相當考驗工藝。圖／Boucheron提供
Puissance Quatre系列手環，除了運用多重紋路創造視覺變化，並以鋁取代傳統的黃金、再於表面鑲嵌鑽石，相當考驗工藝。圖／Boucheron提供
Puissance Quatre系列手環，除了運用多重紋路創造視覺變化，並以鋁取代傳統的黃金、再於表面鑲嵌鑽石，相當考驗工藝。圖／Boucheron提供
藍、紅色的彩漆加上鑽石鑲嵌、錐形的特殊結構，讓Hit the road Jack系列充滿著繽紛的奇想能量。圖／Boucheron提供
藍、紅色的彩漆加上鑽石鑲嵌、錐形的特殊結構，讓Hit the road Jack系列充滿著繽紛的奇想能量。圖／Boucheron提供
Hit the road Jack原本靈感來自音響的線材，並轉化為錐狀的形體，展現幾何趣味。圖／Boucheron提供
Hit the road Jack原本靈感來自音響的線材，並轉化為錐狀的形體，展現幾何趣味。圖／Boucheron提供

珠寶 鑽石 巴黎

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