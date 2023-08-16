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走進波提且利古典大師名畫 FERRAGAMO攜手烏菲茲美術館

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
此FERRAGAMO秋冬形象照背景為Francesco Granacci名作《Joseph Going to Prison》，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
此FERRAGAMO秋冬形象照背景為Francesco Granacci名作《Joseph Going to Prison》，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供

FERRAGAMO發表與佛羅倫斯著名的烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi）攜手合作的秋冬形象廣告，以15至16世紀文藝復興時期中最著名的藝術品，來呈現創意總監Maximilian Davis獨特的品牌視野，體現秋冬系列精準流暢的剪裁、完美比例的正裝、質感細膩的面料以及大膽的材質和色彩。文藝復興時期的古典繪畫大師如貝里尼（Bellini）、 委羅內塞（Veronese）、波堤切利（Botticelli）的名畫，與品牌最新Hug手提包與金色復刻涼鞋相輝映，體現文藝復興的人文精神和當代精品工藝，展開跨越時空維度的對話。

這系列形象照由著名攝影師Tyler Mitchell掌鏡，在知名畫作前，由模特兒、音樂家和創意人所組成的文化社群，完美體現出入本季FERRAGAMO所倡議的「新文藝復興主義」，也是品牌創生以來內在DNA的體現；第一次的文藝復興，就出現在當品牌創辦人Salvatore Ferragamo從拿坡里近郊的Bonito小村的文盲小男孩，變身為美國好萊塢巨星御用鞋匠的傳奇故事中。

Salvatore Ferragamo以自身才華與義大利風情，在好萊塢實現品牌蛻變。他位於好萊塢大道6683號的門店，內飾有著純粹的義式文藝復興風格：牆上飾有十四世紀蠟染工藝的掛毯、手工雕花的沙發、奢華窗簾與古典廊柱相互輝映。幾年後，當他決定返回義大利時，傳承了義大利文化藝術的寶地佛羅倫斯不意外是他靈感唯一歸屬。 品牌的新文藝復興至此展開新的篇章。

Salvatore Ferragamo的第一家專門店和總部就設立在佛羅倫斯市中心的Spini Feroni宮殿中，這座13世紀建造的宮殿古蹟，壁面裝飾著Bernardino Poccetti的手繪壁畫，成為品牌的文化遺產和佛羅倫斯精品工坊的象徵。「文藝復興與佛羅倫斯密不可分，佛羅倫斯也與FERRAGAMO密不可分。在品牌迎接新篇章的時刻，將文藝復興的搖籃作為我們的精神原鄉，以這座城市深厚的藝術精神為鏡，來展示新系列，是非常有意義的。」Maximilian Davis說。

模特兒於Piero della Francesca名作《Diptych of Federico da Montefeltro and Battista Sforza》前演繹FERRAGAMO秋冬服裝，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Piero della Francesca名作《Diptych of Federico da Montefeltro and Battista Sforza》前演繹FERRAGAMO秋冬服裝，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
此FERRAGAMO秋冬形象照背景為Francesco Granacci名作《Joseph Going to Prison》，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
此FERRAGAMO秋冬形象照背景為Francesco Granacci名作《Joseph Going to Prison》，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Giorgio Vasari名作《Portrait of Alessandro de Medici》前演繹FERRAGAMO秋冬西裝短褲套裝和Wanda包，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Giorgio Vasari名作《Portrait of Alessandro de Medici》前演繹FERRAGAMO秋冬西裝短褲套裝和Wanda包，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
此FERRAGAMO秋冬形象照背景為Francesco Granacci名作《Joseph Going to Prison》，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
此FERRAGAMO秋冬形象照背景為Francesco Granacci名作《Joseph Going to Prison》，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Paolo Veronese名作《Annunciation》前演繹FERRAGAMO秋冬男裝與包款，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Paolo Veronese名作《Annunciation》前演繹FERRAGAMO秋冬男裝與包款，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒穿FERRAGAMO秋冬鮮紅針織衫，於Alesso Baldovinetti名作《Annunciation》前拍攝最新形象，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒穿FERRAGAMO秋冬鮮紅針織衫，於Alesso Baldovinetti名作《Annunciation》前拍攝最新形象，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Paolo Veronese名作《Annunciation》前演繹FERRAGAMO秋冬金屬光澤短洋裝，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Paolo Veronese名作《Annunciation》前演繹FERRAGAMO秋冬金屬光澤短洋裝，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Botticelli名作《The Annunciation of San Martino alla Scala》前演繹FERRAGAMO秋冬男裝，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Botticelli名作《The Annunciation of San Martino alla Scala》前演繹FERRAGAMO秋冬男裝，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
此FERRAGAMO秋冬形象照背景為Giovanni Bellini名作《Holy Allegory》，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
此FERRAGAMO秋冬形象照背景為Giovanni Bellini名作《Holy Allegory》，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Giorgio Vasari名作《Portrait of Alessandro de Medici》前演繹FERRAGAMO秋冬西裝短褲套裝和Wanda包，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供
模特兒於Giorgio Vasari名作《Portrait of Alessandro de Medici》前演繹FERRAGAMO秋冬西裝短褲套裝和Wanda包，圖片由義大利文化部及烏菲茲美術館授權。圖／FERRAGAMO提供

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