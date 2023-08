走進波提且利古典大師名畫 FERRAGAMO攜手烏菲茲美術館

FERRAGAMO發表與佛羅倫斯著名的烏菲茲美術館(Galleria degli Uffizi)攜手合作的秋冬形象廣告,以15至16世紀文藝復興時期中最著名的藝術品,來呈現創意總監Maximilian Davis獨特的品牌視野,體現秋冬系列精準流暢的剪裁、完美比例的正裝、質感細膩的面料以及大膽的材質和色彩。文藝復興時期的古典繪畫大師如貝里尼(Bellini)、 委羅內塞(Veronese)、波堤切利(Botticelli)的名畫,與品牌最新Hug手提包與金色復刻涼鞋相輝映,體現文藝復興的人文精神和當代精品工藝,展開跨越時空維度的對話。

這系列形象照由著名攝影師Tyler Mitchell掌鏡,在知名畫作前,由模特兒、音樂家和創意人所組成的文化社群,完美體現出入本季FERRAGAMO所倡議的「新文藝復興主義」,也是品牌創生以來內在DNA的體現;第一次的文藝復興,就出現在當品牌創辦人Salvatore Ferragamo從拿坡里近郊的Bonito小村的文盲小男孩,變身為美國好萊塢巨星御用鞋匠的傳奇故事中。

Salvatore Ferragamo以自身才華與義大利風情,在好萊塢實現品牌蛻變。他位於好萊塢大道6683號的門店,內飾有著純粹的義式文藝復興風格:牆上飾有十四世紀蠟染工藝的掛毯、手工雕花的沙發、奢華窗簾與古典廊柱相互輝映。幾年後,當他決定返回義大利時,傳承了義大利文化藝術的寶地佛羅倫斯不意外是他靈感唯一歸屬。 品牌的新文藝復興至此展開新的篇章。