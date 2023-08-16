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與「世界僅此一桶」的協會酒款相遇！SMWS台灣分會成立

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
SMWS「金庫系列」（Vaults Collection）每瓶皆有專屬酒標，並以精美的木盒收藏，收藏者有機會體驗已不復存在的風格或蒸餾廠。圖／SMWS提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SMWS「金庫系列」（Vaults Collection）每瓶皆有專屬酒標，並以精美的木盒收藏，收藏者有機會體驗已不復存在的風格或蒸餾廠。圖／SMWS提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

擁有40年歷史、創辦於1983年的「蘇格蘭麥芽威士忌協會」（The Scotch Malt Whisky Society, 簡稱SMWS），一向是全世界威士忌玩家的心頭好，至今在英國和世界各地已有27個分會、 37,000 名玩家入會，並誕生了 10,000 款以上獨一無二的威士忌。今年SMWS正式在台灣設立分會，讓國內威士忌老饕也能擁有與「世界僅此一桶」協會酒款相遇的機會。

台灣在蘇格蘭威士忌進口銷售額中名列全球第三，SMWS也抓準時機，在疫情後宣布於台灣正式成立分公司，對此台灣分會長張立成（Murphy）表示：「台灣威士忌酒友對品質要求是名列前茅的，協會因此希望直接設立分會，對會員品飲的服務細膩度更為提升。」

協會歡迎威士忌玩家以新台幣3,999元年費入會，除了可購買協會稍縱即逝的動人酒款，張立成指出，英國總會（倫敦、愛丁堡、格拉斯哥）開放台灣會員持會員卡入場，享受會員室所提供的優雅品飲體驗，提醒大家會員卡姓名盡量與護照上面相同。

台灣目前12家夥伴酒吧可喝得到協會酒，會員消費可享有單杯酒85折優惠；目前台灣分會推出4款酒款搶先亮相，未來每季將固定推出20至30款酒，詳細資訊請參考官網（www.smws.com.tw），預計8月18日晚間8點起開放查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

玩家高度關注的「蘇格蘭麥芽威士忌協會」40週年在台正式設立分會。圖／SMWS提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
玩家高度關注的「蘇格蘭麥芽威士忌協會」40週年在台正式設立分會。圖／SMWS提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SMWS「核心系列」每一瓶威士忌擁有最純粹、最獨特、以及許多值得探索之處。圖／SMWS提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SMWS「核心系列」每一瓶威士忌擁有最純粹、最獨特、以及許多值得探索之處。圖／SMWS提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 英國 疫情

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