烏克蘭聯合芭蕾舞團 首度北中高三地國表藝巡演 帶來浪漫芭蕾經典代表「吉賽兒」

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）聚集了頂尖烏克蘭芭蕾舞者，其強而有力、堅持不懈的舞姿感動無數人。明年一月，烏克蘭聯合芭蕾舞團將來台首度進行為期三週的北中高三地巡演，分別在國家戲劇院、台中歌劇院、高雄衛武營，演出浪漫芭蕾經典代表《吉賽兒》。這也是2024年第一檔完整的國際級芭蕾舞大團在台巡迴演出，今（8/16）中午12:00 udn售票網限時最低優惠75折起開搶！

吉賽兒Giselle是浪漫時期的芭蕾代表，不同於蓬蓬短裙的形象，舞者身著白紗裙以輕盈柔美的肢體展現幽靈形象，對惆悵傷感情節的演繹更是一大看點。而烏克蘭舞者們的個人故事、家鄉經歷及目前仍持續的危機，與吉賽兒的主題「永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫」產生強烈共鳴，這也是舞團選擇此舞碼演出的重要原因。