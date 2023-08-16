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戶外旅拍雙神器！DJI Air 3雙鏡頭空拍機、Osmo Action 4運動相機升級登場

聯合報／ 記者黃筱晴 /即時報導
DJI Air 3搭載多種智慧玩法，於各通路全面販售中。圖／聯強國際提供
DJI Air 3搭載多種智慧玩法，於各通路全面販售中。圖／聯強國際提供

旅遊拍美照、發IG，來點不一樣的視角更吸讚！DJI看準這波解封旅遊熱潮，與聯強國際合作，在台推出全新雙鏡頭空拍機DJI Air 3與旗艦級運動相機Osmo Action 4，讓熱愛戶外活動、旅遊的玩家們在多樣的運動場景和專業創作中打造更流暢的拍攝體驗，留下精采回憶。

DJI Air 3是Air系列首款搭載雙鏡頭影像系統的航拍機，將廣角相機和3倍中長焦相機嵌入小巧空間中，內建多種智慧拍攝模式、，可直出無裁切、高影格率的4K/60fps HDR影片，並且具備10-bit D-Log M和10-bit HLG色彩模式，最高支援4800萬高像素照片，還原肉眼所見的絕美風景。

且Air 3續航時間提升48%，飛行時間最長可達46分鐘，並具備全新充電管家支援集電功能，Air 3也是Air系列首款搭載全向視覺感應系統的航拍機，配合APAS 5.0高階飛行輔助系統，可探測各個方向的障礙物，保證安全流暢的飛行體驗，並可實現20公里的遠距離傳輸。透過無線連接LightCut應用程式，還可快速預覽拍攝素材，智慧剪輯、一鍵生成影片。

而Osmo Action 4則升級搭載1/1.3英吋感光元件，配合f/2.8光圈，使用者可拍攝4K/120fps影片、155º超大視角照片；10-bit & D-Log M專業色彩模式可記錄超過10億種色彩，擁有更寬廣的動態範圍，保留更多明暗部位細節，為後製帶來更多可能。

喜歡上山下海挑戰的玩家，Osmo Action 4擁有多模式的增穩功能，其中360º地平線增穩功能超強大，怎麼旋轉都能保持畫面水平穩定；裸機防水進一步提升至水下18公尺，搭配防水殼更可實現最深60公尺的防水安全保護，透過DJI Mimo App的水下色彩還原功能，讓拍攝成果更接近眼睛所見。

Osmo Action 4續航最長可達160分鐘，同樣採用磁吸快拆設計，可實現多機位、多配件的靈活轉換，快速切換不同視角。針對收音也升級，陣列式麥克風可實現出色的收音效果。相機底部內建隱藏式麥克風，配合機內的 AI 降風噪，即使在大風環境下拍攝，音效依然清晰。

Osmo Action 4旗艦運動相機，最高畫質、155度超大廣角，作品質感再升級。圖／聯強國際提供
Osmo Action 4旗艦運動相機，最高畫質、155度超大廣角，作品質感再升級。圖／聯強國際提供
DJI Air 3旗艦機款華麗登場，建議售價31,690元，暢飛套裝售價38,490元起。圖／聯強國際提供
DJI Air 3旗艦機款華麗登場，建議售價31,690元，暢飛套裝售價38,490元起。圖／聯強國際提供
Osmo Action 4搭載多模式增穩功能、裸機防水18米、水下色彩還原，適合戶外體驗玩家。圖／聯強國際提供
Osmo Action 4搭載多模式增穩功能、裸機防水18米、水下色彩還原，適合戶外體驗玩家。圖／聯強國際提供
DJI Air 3畫面色彩飽滿、明暗過渡自然，完美還原肉眼所見的絕美風景。圖／聯強國際提供
DJI Air 3畫面色彩飽滿、明暗過渡自然，完美還原肉眼所見的絕美風景。圖／聯強國際提供
DJI Air 3加入3倍中長焦段鏡頭，成為Air系列首款雙鏡頭機款。圖／聯強國際提供
DJI Air 3加入3倍中長焦段鏡頭，成為Air系列首款雙鏡頭機款。圖／聯強國際提供
DJI Air 3搭載O4圖傳、全向避障，全新升級續航力延長達46分鐘。圖／聯強國際提供
DJI Air 3搭載O4圖傳、全向避障，全新升級續航力延長達46分鐘。圖／聯強國際提供
Osmo Action 4標準套裝建議售價13,290元，全能套裝16,890元。圖／聯強國際提供
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運動 空拍機

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