戶外旅拍雙神器！DJI Air 3雙鏡頭空拍機、Osmo Action 4運動相機升級登場

旅遊拍美照、發IG，來點不一樣的視角更吸讚！DJI看準這波解封旅遊熱潮，與聯強國際合作，在台推出全新雙鏡頭空拍機DJI Air 3與旗艦級運動相機Osmo Action 4，讓熱愛戶外活動、旅遊的玩家們在多樣的運動場景和專業創作中打造更流暢的拍攝體驗，留下精采回憶。

DJI Air 3是Air系列首款搭載雙鏡頭影像系統的航拍機，將廣角相機和3倍中長焦相機嵌入小巧空間中，內建多種智慧拍攝模式、，可直出無裁切、高影格率的4K/60fps HDR影片，並且具備10-bit D-Log M和10-bit HLG色彩模式，最高支援4800萬高像素照片，還原肉眼所見的絕美風景。

且Air 3續航時間提升48%，飛行時間最長可達46分鐘，並具備全新充電管家支援集電功能，Air 3也是Air系列首款搭載全向視覺感應系統的航拍機，配合APAS 5.0高階飛行輔助系統，可探測各個方向的障礙物，保證安全流暢的飛行體驗，並可實現20公里的遠距離傳輸。透過無線連接LightCut應用程式，還可快速預覽拍攝素材，智慧剪輯、一鍵生成影片。

而Osmo Action 4則升級搭載1/1.3英吋感光元件，配合f/2.8光圈，使用者可拍攝4K/120fps影片、155º超大視角照片；10-bit & D-Log M專業色彩模式可記錄超過10億種色彩，擁有更寬廣的動態範圍，保留更多明暗部位細節，為後製帶來更多可能。

喜歡上山下海挑戰的玩家，Osmo Action 4擁有多模式的增穩功能，其中360º地平線增穩功能超強大，怎麼旋轉都能保持畫面水平穩定；裸機防水進一步提升至水下18公尺，搭配防水殼更可實現最深60公尺的防水安全保護，透過DJI Mimo App的水下色彩還原功能，讓拍攝成果更接近眼睛所見。