七夕不吃巧克力！全聯麻糬祭「愛情麻糬」咬一口有驚喜

七夕情人節看膩巧克力了嗎？今年來點不一樣的！全聯提出「七夕麻糬祭」提案，主打We Sweet麻糬和甜湯，搭配麻糬商品上的諧音情話，表達我只「糬」於你的心意，增添七夕浪漫趣味。8月19日至8月24日愛情麻糬、鹽豆大福，單盒特價36元、任選2盒68元；「PXGo!全聯線上購」分批取購買指定品項，再加贈520福利點；「隔日達」更有下單指定品類再抽市價超過萬元的國際精品，歡迎情侶一起試手氣！

全聯今年的麻糬祭新品「黃豆粉松露鹽麻糬串」，選用歐洲進口松露鹽融入麻糬糰子，灑上日本進口黃豆粉，1盒55元。另外，推薦麻糬季愛情麻糬、麻糬四重心、玫瑰白玉綠豆糕、鹽豆大福、和風牡丹餅等5款限定商品，特別推薦愛心外型的「愛情麻糬」，還有造型超夢幻的「玫瑰白玉綠豆糕」，肯定讓另一半印象深刻。而喜歡嚐鮮的民眾，可以試試「和風牡丹餅」，這是一款突破傳統，將內餡外包的甜點，外皮為綿密細緻的老鷹紅豆餡，與Q軟麻糬一起品嘗，口感有趣。即日起至8月24日客家花生糰子1盒特價35元，購買客家花生糰子與任一項甜湯合購價只要75元，甜湯全系列特價45元。

遠距情人則可以使用「PXGo!全聯線上購」分批取傳情，8月18日至8月24日「可愛鬼情路指引」購買七夕專區商品（冷飲/巧克力/零食/個清保養）轉贈加送50福利點；8月22日至8月24日購買咖啡30杯組，搭配冰品或烘焙指定專區，再加贈520福利點。全聯「小時達」即日起至8月24日活動期間，麻糬、巧克力、甜品、牛排、保險套等品項祭出爆殺優惠，單筆訂單滿1,200元，輸入折扣碼「BUYBUY08」現折250元。

「隔日達」則推出七夕情人節限定折扣，8月21日前單筆消費每滿1,000元贈1,000福利點，滿1,500元再折100元。同時精選多款精品保養品5折起，包括蘭蔻小黑瓶、雅詩蘭黛微分子肌底原生露、Giorgio Armani黑曜岩新生奇蹟乳霜都給你周年慶等級優惠價。8月22日前指定品類商品下單再抽知名品牌國際精品，市價超過萬元的GUCCI、CELINE及施華洛世奇等豪禮等你帶回家。