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日本藝術家矢延憲司 屏東看海美術館展出「船仔貓」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
船貓是矢延憲司的代表作。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
船貓是矢延憲司的代表作。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供

譽為日本大阪三寶」之一的「船貓」來台灣了！遠得要命的屏東車城海口港「看海美術館」，8月19日起帶領民眾走進日本當代藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）的幻想世界，其代表作「SHIPʼS CAT」系列以獨特的藝術風格和富有想像力的創作享譽國際，將在恆春半島展開首次台灣個展，帶來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗。

日本大阪當代藝術家矢延憲司，現任京都藝術大學教授，是將日本漫畫、動漫和特效電影融入當代藝術的先驅之一，擅長用幽默的藝術手法來表達社會議題。他小時候目睹大阪萬博會科幻建築的輝煌展示，最終變成廢墟景象的過程，成為他創作靈感，啟發他思考「現代社會的生存」議題，他甚至到俄羅斯車諾比核災廢墟考察，創作傳達對科技未來末日的關心，在日本國內外贏得極高的評價。

傳播暨國際事務處指出，矢延在大阪中之島美術館展出的「船貓」，與萬博遺跡的「太陽塔」怪獸、安藤忠雄「青蘋果」，是大阪最著名且最受歡迎的公共藝術作品，被譽為「大阪三寶」，難得來到國境之南展出，也是矢延憲司首次在台灣展覽。

船貓是什麼？船貓又稱「水手貓」，自古以來許多貿易、探險和海軍船隻上常可見到貓咪，對長期在海上航行的船舶來說，囓齒動物是危險的，可能會損壞船上設備、威脅船員的食物，也可能對船上貨物造成經濟損失，甚至是疾病的來源。船貓除保護船貨免於老鼠的侵害，也陪伴遠離家鄉的水手度過海上漫長又寂寞的日子，給船員們帶來家的感覺及心靈慰藉。

「船貓」系列是矢延憲司代表作，靈感來自大阪港口城市的特色，他以大阪的歷史背景和文化為靈感，創造充滿幻想和療癒力量世界。此系列中，貓咪化身為船上守護者，或科幻或現代，凝視著觀眾，用鮮紅色彩和夢幻造型，傳遞出希望、愛與關懷的信息。

此次來台展覽，矢延憲司帶來三個全新的「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，高達3.7公尺全身發出金屬光芒的「SHIPʼS CAT (Ultra Muse)」、純白夢幻的「船首像」以及慵懶的「宇宙睡貓」。現場展出矢延憲司的藏家手稿，作品總價值超過2億日幣，為觀眾提供深入了解藝術家創作過程和思想的機會。

近日矢延憲司已抵台布展，8月19日上午10時開幕現身和大家見面。「船貓」超萌吸睛，看海美術館引進日本官方的扭蛋船貓販售，與多款台灣展專屬紀念商品，展覽館內還有特製「貓掌燒」，歡迎品嘗。

「SHIPʼS CAT in Pingtung 船仔貓屏東展」，展期自8月19日起至11月19日止，詳細資訊可到縣府官網查詢。

看海美術館引進船貓扭蛋，與日本同步販售。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
看海美術館引進船貓扭蛋，與日本同步販售。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
日本當代藝術家矢延憲司已抵台為船貓佈展。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
日本當代藝術家矢延憲司已抵台為船貓佈展。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
船貓是矢延憲司的代表作。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
船貓是矢延憲司的代表作。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
船貓是矢延憲司的代表作。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
船貓是矢延憲司的代表作。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
看海美術館引進船貓扭蛋，與日本同步販售。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供
看海美術館引進船貓扭蛋，與日本同步販售。圖／屏東縣府傳播暨國際事務處提供

大阪 日本 美術館

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