漫步永恆迷人的珠寶花園 Le Jardin de Chaumet登台展

還有誰能讓南韓女神宋慧喬、高圓圓、潔西卡艾巴（Jessica Alba）齊聚一堂，而且美出新高度？巴黎高級珠寶品牌Chaumet。品牌七月初甫於法國發表Le Jardin de Chaumet花園頂級珠寶作品，共四大章節、68件作品，誠邀人們漫步於灌木林中、遊走於繁花之間，並走進田野，同時發揮天馬行空的想像，在來自世界各地的花園裡探索；如今，Chaumet將這座花園也搬到台灣來了。

●工藝細節 煥發獨特風采

自兩個多世紀前創立以來，Chaumet一直與大自然有著密不可分的關係：1780年，Marie-Étienne Nitot才剛成立自己的工作室，他就開始在他的信件上署名「自然主義珠寶商」；如今，這個珠寶工作室已經成為全球最富盛名的頂級珠寶品牌Chaumet，而在這個過程中，充滿好奇心的Chaumet收集了來自世界各地不同地形和季節的植物與花卉，在創造力的灌溉澆育之下，透過代代相傳的精湛工藝，建構了屬於Chaumet獨一無二的花園。

2023年的Le Jardin de Chaumet頂級珠寶系列，以別具特色的手法，重新演繹了花園既有的標誌性品種，並引進全新的植被風景。全系列珠寶以精選的優質寶石為創作的起點，並採用大切面的法式切割（French cut），呈現別具特色的光影特質；部分鑽石車工從傳統風格中汲取靈感，採用17個刻面的8/8車工，這種復古的切工被視為明亮式車工前身，使得桌面八角形的鑽石流露典雅細緻的光彩。除了寶石，Chaumet工匠也在貴金屬的雕刻與鑲嵌手法上投注心力：而巧妙而又隱蔽的扣環和可轉換機關，體現品牌的工藝精髓。

●漫步 探索綻放的花朵

Le Jardin de Chaumet花園中，最讓人一眼辨識出的花卉，無疑是三色堇：1850年代，當時品牌的傳人Jean-Baptiste Fossin曾創作出一頂傳世的絕美冠冕，栩栩如生的三色堇綻放其上，展現了Chaumet在自然主義方面的卓越技術。2023年，Chaumet以8/8切工美鑽重新演繹三色堇的典雅魅力，精選粉嫩色調的彩色剛玉漸層鋪鑲，使花瓣猶如粉彩畫般清新柔美。細緻蕾絲的網狀項鍊以富盛名的刀鋒工藝（fil couteau）精心製作，再以彩繪玻璃鑲嵌法勾勒出三色堇立體綻放的花瓣。包括戒指、耳環、甚至可轉換為胸針的頭飾等共12款設計，向當年Fossin的經典傑作致敬。

在自然主義時期就開始啟發品牌創作的鬱金香，也在全新花園系列珠寶中綻放出別具個性的新貌：Chaumet以火紅的紅色尖晶石詮釋鬱金香的熱情色彩，獨特的花形以充滿個性的現代感線條重新演繹：鍊結式項鍊以鏤空蜿蜒的錳鋁榴石和尖晶石線條，襯托10.70克拉的梨形紅色尖晶石，是品牌最標誌性寶石切割、約瑟芬皇后（Empress Joséphine）最鍾愛的寶石形狀。系列7件珠寶鏤空的層次與不同切割的寶石組成的花瓣，在創造份量感的同時保持輕盈；其中一枚戒指採用讓人想起名為 「tülbend」、常見於頭巾之上的土耳其花。

特別的是，Chaumet以獨具一格的幾何手法描繪高貴聖潔的海芋，襯托閃耀燦爛金光的黃色寶石。項鍊以充滿藝術美感的線條勾勒繾綣環繞的花萼，襯托逾10克拉的祖母綠切割黃色剛玉花蕊。鑲鑽花萼可拆卸作為風格簡約中性的胸針，而卸下胸針的項鍊則是優雅精練的「V」形鷺羽線條，跳脫具象大自然的手法，展現Chaumet在結構與建築另一方面深厚的底蘊。