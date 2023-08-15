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漫步永恆迷人的珠寶花園 Le Jardin de Chaumet登台展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女星高圓圓配戴Le Jardin de Chaumet頂級珠寶系列Gui槲寄生珠寶。圖／Chaumet提供
女星高圓圓配戴Le Jardin de Chaumet頂級珠寶系列Gui槲寄生珠寶。圖／Chaumet提供

還有誰能讓南韓女神宋慧喬、高圓圓、潔西卡艾巴（Jessica Alba）齊聚一堂，而且美出新高度？巴黎高級珠寶品牌Chaumet。品牌七月初甫於法國發表Le Jardin de Chaumet花園頂級珠寶作品，共四大章節、68件作品，誠邀人們漫步於灌木林中、遊走於繁花之間，並走進田野，同時發揮天馬行空的想像，在來自世界各地的花園裡探索；如今，Chaumet將這座花園也搬到台灣來了。

●工藝細節 煥發獨特風采

自兩個多世紀前創立以來，Chaumet一直與大自然有著密不可分的關係：1780年，Marie-Étienne Nitot才剛成立自己的工作室，他就開始在他的信件上署名「自然主義珠寶商」；如今，這個珠寶工作室已經成為全球最富盛名的頂級珠寶品牌Chaumet，而在這個過程中，充滿好奇心的Chaumet收集了來自世界各地不同地形和季節的植物與花卉，在創造力的灌溉澆育之下，透過代代相傳的精湛工藝，建構了屬於Chaumet獨一無二的花園。

2023年的Le Jardin de Chaumet頂級珠寶系列，以別具特色的手法，重新演繹了花園既有的標誌性品種，並引進全新的植被風景。全系列珠寶以精選的優質寶石為創作的起點，並採用大切面的法式切割（French cut），呈現別具特色的光影特質；部分鑽石車工從傳統風格中汲取靈感，採用17個刻面的8/8車工，這種復古的切工被視為明亮式車工前身，使得桌面八角形的鑽石流露典雅細緻的光彩。除了寶石，Chaumet工匠也在貴金屬的雕刻與鑲嵌手法上投注心力：而巧妙而又隱蔽的扣環和可轉換機關，體現品牌的工藝精髓。

●漫步 探索綻放的花朵

Le Jardin de Chaumet花園中，最讓人一眼辨識出的花卉，無疑是三色堇：1850年代，當時品牌的傳人Jean-Baptiste Fossin曾創作出一頂傳世的絕美冠冕，栩栩如生的三色堇綻放其上，展現了Chaumet在自然主義方面的卓越技術。2023年，Chaumet以8/8切工美鑽重新演繹三色堇的典雅魅力，精選粉嫩色調的彩色剛玉漸層鋪鑲，使花瓣猶如粉彩畫般清新柔美。細緻蕾絲的網狀項鍊以富盛名的刀鋒工藝（fil couteau）精心製作，再以彩繪玻璃鑲嵌法勾勒出三色堇立體綻放的花瓣。包括戒指、耳環、甚至可轉換為胸針的頭飾等共12款設計，向當年Fossin的經典傑作致敬。

在自然主義時期就開始啟發品牌創作的鬱金香，也在全新花園系列珠寶中綻放出別具個性的新貌：Chaumet以火紅的紅色尖晶石詮釋鬱金香的熱情色彩，獨特的花形以充滿個性的現代感線條重新演繹：鍊結式項鍊以鏤空蜿蜒的錳鋁榴石和尖晶石線條，襯托10.70克拉的梨形紅色尖晶石，是品牌最標誌性寶石切割、約瑟芬皇后（Empress Joséphine）最鍾愛的寶石形狀。系列7件珠寶鏤空的層次與不同切割的寶石組成的花瓣，在創造份量感的同時保持輕盈；其中一枚戒指採用讓人想起名為 「tülbend」、常見於頭巾之上的土耳其花。

特別的是，Chaumet以獨具一格的幾何手法描繪高貴聖潔的海芋，襯托閃耀燦爛金光的黃色寶石。項鍊以充滿藝術美感的線條勾勒繾綣環繞的花萼，襯托逾10克拉的祖母綠切割黃色剛玉花蕊。鑲鑽花萼可拆卸作為風格簡約中性的胸針，而卸下胸針的項鍊則是優雅精練的「V」形鷺羽線條，跳脫具象大自然的手法，展現Chaumet在結構與建築另一方面深厚的底蘊。

Le Jardin de Chaumet系列，從茂密森林、到豁然田野、最後漫步花叢間的頂級系列珠寶之旅，將自8月18日起至8月20日止於台北展出，採預約鑑賞制。

鬱金香一直以來是Chaumet的花園中的重要成員。圖／Chaumet提供
鬱金香一直以來是Chaumet的花園中的重要成員。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇系列藍寶石鑽石珠寶表。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇系列藍寶石鑽石珠寶表。圖／Chaumet提供
Arum海芋鑽表。圖／Chaumet提供
Arum海芋鑽表。圖／Chaumet提供
Tulipe鬱金香18K白金鑽石戒指。圖／Chaumet提供
Tulipe鬱金香18K白金鑽石戒指。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇系列粉紅剛玉鑽石戒指。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇系列粉紅剛玉鑽石戒指。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇自1850年代起就出現在Chaumet的創作中。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇自1850年代起就出現在Chaumet的創作中。圖／Chaumet提供
Tulipe鬱金香18K白金紅色尖晶石耳環。圖／Chaumet提供
Tulipe鬱金香18K白金紅色尖晶石耳環。圖／Chaumet提供
（由左至右）Pensée三色堇戒指，18K白金鑲嵌1.13克拉枕形切割FIY VS2級黃鑽主鑽、配白鑽、藍寶石、黃鑽；18K白金戒指鑲嵌1.55克拉橢圓形切割E VVS1級主鑽石、藍寶石及鑽石；18K白金戒指，鑲嵌1.56克拉枕形切割FVY VVS2級黃鑽、白鑽和黃鑽。圖／Chaumet提供
（由左至右）Pensée三色堇戒指，18K白金鑲嵌1.13克拉枕形切割FIY VS2級黃鑽主鑽、配白鑽、藍寶石、黃鑽；18K白金戒指鑲嵌1.55克拉橢圓形切割E VVS1級主鑽石、藍寶石及鑽石；18K白金戒指，鑲嵌1.56克拉枕形切割FVY VVS2級黃鑽、白鑽和黃鑽。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇系列系列戒指，其中一枚鑲嵌著一顆璀璨奪目的艷彩黃鑽。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇系列系列戒指，其中一枚鑲嵌著一顆璀璨奪目的艷彩黃鑽。圖／Chaumet提供
Arum海芋18K白金和18K黃金可轉換式項鍊，鑲嵌10.67克拉鍚蘭八邊形階梯式切割黃色剛玉、黃色剛玉、鑽石。圖／Chaumet提供
Arum海芋18K白金和18K黃金可轉換式項鍊，鑲嵌10.67克拉鍚蘭八邊形階梯式切割黃色剛玉、黃色剛玉、鑽石。圖／Chaumet提供
好萊塢女星潔西卡艾芭演繹Le Jardin de Chaumet頂級珠寶系列Magnolia木蘭花珠寶。圖／Chaumet提供
好萊塢女星潔西卡艾芭演繹Le Jardin de Chaumet頂級珠寶系列Magnolia木蘭花珠寶。圖／Chaumet提供
品牌大使宋慧喬配戴Le Jardin de Chaumet頂級珠寶系列Feuille de Vigne葡萄藤葉珠寶。圖／Chaumet提供
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Arum海芋18K白金黃色剛玉鑽戒。圖／Chaumet提供
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Pensée三色堇系列系列以彩繪玻璃鑲嵌法勾勒出三色堇立體綻放的花瓣。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇系列系列以彩繪玻璃鑲嵌法勾勒出三色堇立體綻放的花瓣。圖／Chaumet提供
Tulipe鬱金香18K白金項鍊，鑲嵌10.71克拉梨形紅色尖晶石、紅色尖晶石、錳鋁榴石， 鑽石。圖／Chaumet提供
Tulipe鬱金香18K白金項鍊，鑲嵌10.71克拉梨形紅色尖晶石、紅色尖晶石、錳鋁榴石， 鑽石。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇系列藍寶石鑽石項鍊以「刀鋒工藝」打造。圖／Chaumet提供
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Pensée三色堇系列黃鑽、鑽石胸針。圖／Chaumet提供
Pensée三色堇系列黃鑽、鑽石胸針。圖／Chaumet提供
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova演繹Le Jardin de Chaumet頂級珠寶系列三色堇珠寶。圖／Chaumet提供
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Pensée三色堇系列系列以彩繪玻璃鑲嵌法勾勒出三色堇立體綻放的花瓣。圖／Chaumet提供
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