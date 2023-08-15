英倫風率性、閃亮夜店造型將成下季流行 今年冬天你打算怎麼穿？

8月都還沒過完，法國時尚品牌SANDRO跟maje就呈現了秋冬系列新裝，並預告閃亮夜店造型、英倫率性和剛柔並濟的風格，將會是下一季的流行元素，讓人搶先做好筆記。

SANDRO的秋冬系列強調對比和運用對立元素的概念，把校園風格與性感誘人的元素結合，在視覺上展現衝突感，並帶出女性多元魅力。所以能在經典單品上，看見點綴水鑽的設計或融入內衣細節，讓學院風格的條紋襯衫和百褶裙詮釋出新風貌。而且運用蕾絲、鏤空和羅紋面料等細節，呈現透膚質感，使性感若隱若現。女裝系列更採用極為貼身剪裁製成連身衣和褲款，並混搭男裝風格的西裝外套或工裝褲，模糊兩性界線。而暗黑卻閃亮的風格，也是SANDRO為這季女裝定調的特色，於是水晶、亮片的使用，成為矚目焦點，以不透明質感襯托透明感，並以柔軟緞料與鬆身皮革外套塑造對比，不斷探索比例和物料上的矛盾對比。

SANDRO的秋冬系列強調對比和運用對立元素的概念，把校園風格與性感誘人的元素結合，在視覺上展現衝突感。圖／SANDRO提供

而maje創辦人兼藝術總監Judith Milgrom則從英倫風格的叛逆精神汲取靈感，加上超模Kate Moss女兒Lila Moss為繆思，規劃出2023秋冬系列。就如同前述，借用英倫風格不受任何規條束縛的自由精神，maje新一季的造型展現不同元素互相碰撞火花，如優雅與搖滾、保守與龐克風格，所以能見到學院風格格紋配搭前衛靴款，喇叭牛仔褲搭配迷你閃石Bra Top上衣，或是傳統風格短裙則配上皮衣等。簡單而言新的系列便是以過去未使用的技巧，來演繹經典設計。

maje新一季的造型展現不同元素互相碰撞火花，如優雅與搖滾、保守與龐克風格。圖／maje提供

SANDRO黑色鉚釘短版皮外套，價格店洽。圖／SANDRO提供

SANDRO綠色水鑽背心，7,490元。圖／SANDRO提供

maje針織開襟外套，12,590元。圖／maje提供

SANDRO白色蕾絲細肩帶背心，價格店洽。圖／SANDRO提供

maje毛呢短版夾克，14,290元。圖／maje提供