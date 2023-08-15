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咔啦脆雞變粉色！肯德基「粉紅巧克力脆雞」七夕限量購
炸雞變成了粉紅色！這是肯德基爺爺首度化身七夕月老，推出的「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，結合經典咔啦脆雞、甜蜜玫瑰花瓣及濃郁粉紅巧克力，帶來的新滋味。玫瑰粉紅巧克力脆雞雙人餐還搭配有七夕禮盒及七夕提袋，即起限量購。
「浪漫來襲 玫瑰粉紅巧克力脆雞」雙人餐，也特別為七夕情人節加碼七夕提袋及七夕禮盒，包括玫瑰粉紅巧克力脆雞、咔啦脆雞、奶油玉米、蛋撻各2個，以及上校雞塊4塊、2杯中杯可樂，還有搭配的情人節掛旗、心型氣球、炸雞手套。
「玫瑰粉紅巧克力脆雞」則於今起至8月17日在PK雙饗卡APP會員獨家預購，8月18日至8月22日全台甜蜜開賣。
此外，8月15日到8月17日23:59分，限時3天加碼專屬抽獎，凡使用PK APP預購玫瑰粉紅巧克力脆雞，即可截圖上傳至臉書粉絲團指定貼文，加碼抽霞海城隍廟加持過的VANCANZA祈願純銀手鍊乙條，共五名。
更多訊息可上肯德基官方網站查詢：http://www.kfcclub.com.tw，或臉書粉絲專頁：http://www.facebook.com/kfctaiwan，或電洽：0800-068-007。
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