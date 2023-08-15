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LINE Pay信用卡平台攜8銀行加碼辦卡優惠 辦這張卡最高回饋1,800元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay放大新戶辦信用卡效益，8月底前申辦指定信用卡並完成消費任務加碼送LINE POINTS 500點。圖／LINE Pay提供
LINE Pay放大新戶辦信用卡效益，8月底前申辦指定信用卡並完成消費任務加碼送LINE POINTS 500點。圖／LINE Pay提供

正值暑假旅遊購物旺季，各家銀行力拚成為下半年信用卡回饋神卡，紛紛推出高額回饋吸引民眾辦卡，LINE Pay為用戶放大辦卡效益，攜手8大銀行推出新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦指定信用卡並完成消費任務加碼送LINE POINTS 500點活動，讓精打細算民眾一鍵辦卡即可享銀行、LINE Pay平台加乘的雙重回饋，單一卡別最高可獲得等值1,800元消費回饋。

LINE Pay信用卡平台除了讓用戶可以一站查詢包括旅遊、網購、電信加油、行動支付等各種熱門使用場景的信用卡最新回饋方案，並可透過LINE Pay一鍵連結到銀行快速申辦。即日起至8月底止，新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、新光銀行、遠東商銀、滙豐銀行、樂天信用卡、聯邦銀行之指定共12張信用卡，並於10月20日前透過LINE Pay單筆交易實際付款滿1,000元，即享新戶加碼好禮LINE POINTS 500點。

最熱門的信用卡首推海外旅遊高額回饋卡，「富邦J卡」日韓最高享6%回饋，並針對日本當地指定店家提供最高10%回饋，新戶申辦可享最高50%刷卡金回饋；樂天信用卡「樂虎卡」提供日本消費享最高7%回饋，透過LINE Pay信用卡平台申辦均可再獲LINE POINTS 500點；中國信託「LINE Pay卡」日韓泰新地區實體商店消費最高享5%回饋優惠，新戶最高送600元刷卡金，加計LINE Pay平台500點加碼回饋等同可享1,100元消費回饋。

玉山銀行「玉山易遊卡」國外消費最高5%回饋，指定機票、訂房最高10%回饋，更推出新卡限定首刷滿額回饋LINE POINTS 300點，加計易遊網首購滿額最高可享等值1,300元回饋，若新戶於8月底前申辦還可再獲LINE Pay平台加碼LINE POINTS 500點回饋，等同最高可獲1,800元消費回饋。

高人氣的玉山「U Bear卡」主打廣泛網購優惠通路，網購、行動支付等不限通路最高享5%現金回饋，下半年更增加首次綁定LINE Pay消費最高享8%現金回饋活動；最新發行的「遠東樂行卡」則標榜最高現金1.2%加HAPPY GO點數雙回饋，指定交通及旅遊最高3%回饋；「新光寰宇卡」提供多元使用場景回饋，海外旅遊日韓消費享3.5%回饋，網購及行動支付最高享3％回饋，網路新戶首月綁定LINE Pay消費再加碼10%回饋；電信加油神卡的「富邦Open Possible聯名卡」提供電信費、行車加油最高享5%回饋，新戶申辦最高贈1,000元；新戶8月底前透過LINE Pay平台辦卡均可再領LINE POINTS 500點，多項回饋一次領齊。

LINE Pay信用卡平台加碼活動指定信用卡最新回饋一覽。即日起至8月底前透過LINE Pay信用卡平台申辦指定信用卡，且新戶於10月20日前單筆刷滿額1,000元享加碼LINE POINTS 500點。圖／LINE Pay提供
LINE Pay信用卡平台加碼活動指定信用卡最新回饋一覽。即日起至8月底前透過LINE Pay信用卡平台申辦指定信用卡，且新戶於10月20日前單筆刷滿額1,000元享加碼LINE POINTS 500點。圖／LINE Pay提供

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