情人節禮品怎麼挑？潤娥仙氣親示範 開放式手鐲超有愛

情人節即將在不遠的兩周後來到，無論是挑選一款輕巧的珠寶、一對精準且風格相似的對表，又或是一份小皮件、一顆隨身包款，都能將無形的情意，以討喜樣貌傳遞給珍愛的另一半。

Bally推出Pennat與Bar系列的小皮件與包款，前者選擇以滿版的細長三角形運動旗標印花成為設計元素、簡約內斂，後者則以極簡的純白、沙色帶來夏日聯想，加上曼妙弧度的提把，像情人般在心理佔據了重要位置。Balmain則獻上具有B-Twist鎖扣與金屬配飾的B-Buzz包款，其中23帆布拼接肩背包在混合異材質外，活力也經典，Mini紅色小牛皮肩背包則可手提、可肩背，隨身自由造型，價格約在35,200元至63,100元不等。

身為Qeelin品牌代言人的韓星「少女時代」潤娥則示範的Wulu Echo輕珠寶，全身大量以開放式手鐲、戒指、耳環，展現多層次穿搭；尤其潤娥手上開放式的Wulu Echo，左右對稱的葫蘆造型，也像是戀人般不斷激盪、映射的心意，將如迴聲般念念不忘、必有迴響。