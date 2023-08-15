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情人節禮品怎麼挑？潤娥仙氣親示範 開放式手鐲超有愛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bar帆布水桶包，29,600元。圖／Bally提供
Bar帆布水桶包，29,600元。圖／Bally提供

情人節即將在不遠的兩周後來到，無論是挑選一款輕巧的珠寶、一對精準且風格相似的對表，又或是一份小皮件、一顆隨身包款，都能將無形的情意，以討喜樣貌傳遞給珍愛的另一半。

Bally推出Pennat與Bar系列的小皮件與包款，前者選擇以滿版的細長三角形運動旗標印花成為設計元素、簡約內斂，後者則以極簡的純白、沙色帶來夏日聯想，加上曼妙弧度的提把，像情人般在心理佔據了重要位置。Balmain則獻上具有B-Twist鎖扣與金屬配飾的B-Buzz包款，其中23帆布拼接肩背包在混合異材質外，活力也經典，Mini紅色小牛皮肩背包則可手提、可肩背，隨身自由造型，價格約在35,200元至63,100元不等。

身為Qeelin品牌代言人的韓星「少女時代」潤娥則示範的Wulu Echo輕珠寶，全身大量以開放式手鐲、戒指、耳環，展現多層次穿搭；尤其潤娥手上開放式的Wulu Echo，左右對稱的葫蘆造型，也像是戀人般不斷激盪、映射的心意，將如迴聲般念念不忘、必有迴響。

帝舵（TUDOR）則推薦了碧灣（Black Bay）系列的31、36、39、41毫米S&G表款與TUDOR Royal腕表，表款以相對古典的設計，結合精鋼與貴金屬，像戀情般有其細水長流的日常、也有如貴金屬的閃耀甜蜜時刻；如果有更高預算，或也可參考芝柏（Girard Perregaux）的Laureato桂冠系列腕表，以42毫米的綠色面盤搭配38毫米的Copper款，兩者皆具有桂冠系列經典混合圓型表殼與八角形表圈的複合式魅力，不同尺寸不同顏色，也像情人般，同中求異、異中求同，心心相應。

無論是包款、手表或輕珠寶，都將讓無形的戀人心情，甜蜜傳遞。圖／TUDOR、Qeelin、Bally提供（合成圖）
無論是包款、手表或輕珠寶，都將讓無形的戀人心情，甜蜜傳遞。圖／TUDOR、Qeelin、Bally提供（合成圖）
Laureato系列38毫米Copper腕表，精鋼時標搭配金色指針、銅色面盤，宛如夕陽般的溫暖纏綿。圖／Girard Perregaux提供
Laureato系列38毫米Copper腕表，精鋼時標搭配金色指針、銅色面盤，宛如夕陽般的溫暖纏綿。圖／Girard Perregaux提供
混合圓、八角的Laureto桂冠系列腕表，一如戀人般，在「圓」之中保留彼此個性。圖／Girard Perregaux提供
混合圓、八角的Laureto桂冠系列腕表，一如戀人般，在「圓」之中保留彼此個性。圖／Girard Perregaux提供
帝舵（TUDOR）推薦了旗下的Black & Bay與TUDOR Royal表款，展現情意與心意的和而不同。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）推薦了旗下的Black & Bay與TUDOR Royal表款，展現情意與心意的和而不同。圖／TUDOR提供
「少女時代」的潤娥配戴了WuluEcho的多款戒指、開放手鐲等珠寶，飄逸空靈。圖／Qeelin提供
「少女時代」的潤娥配戴了WuluEcho的多款戒指、開放手鐲等珠寶，飄逸空靈。圖／Qeelin提供
Pennantd卡片夾，10,200元。圖／Bally提供
Pennantd卡片夾，10,200元。圖／Bally提供

桂冠

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