面臨虧損 博客來逆勢投資10億升級網路系統

網路書店博客來今年首季爆虧損！博客來副總經理何禮旭15日於頒獎典禮前表示，主因是出版衰退與消費者習慣改變，將投資10億元優化網路系統，並關注電子書與有聲書的成長趨勢。本次典禮也有許多由讀者票選出來的獎項，獲得最佳人生指南獎的角子、最佳理財規劃的吳淡如都致詞感謝讀者。

觀眾票選多個獎項

博客來15日舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典活動，本次讀者票選獎分成許多獎項，如角子《你會坦然面對，每一場告別》榮獲「最佳人生指南」；「最佳理財規劃」則是吳淡如《人生實用商學院》獲得。最愛的文學作品為作家張曼娟《自成一派》獲得；最愛的非文學書籍則是亞當．格蘭特的《逆思維》。

吳淡如致詞表示，「我這代長大的人都是讀愛情長大，都告訴你只要愛情、不要麵包」，但愛情談不好，頂多是一時傷心；但如果沒有麵包就會拖累全家大小，「理財很重要，只有一個原則就是長期投資、有紀律投資」。

獲得「最佳教育學習獎」的書籍為《做孩子需要的媽媽，就好》，作者郭葉珍分享說，「我小時候有幫派少年在家門外叫我出門，但我媽媽沒有責怪我，而是問我說『什麼是家裡給不了，但外面的人能給的』，我就大喊我『寂寞』啊，當時母親只是回了『恩』，但當時自己我覺得好像被理解了」，開始懂得什麼是「不教之教」，愛要有界限，不要衝動對話等教育原則。

10億升級系統

此外，博客來強調，未來企業策略將「以顧客為大」，預計未來五年持續投資10億升級前後台系統、資安、供應鏈。何禮旭舉例說，像過去博客來有搜尋系統的關聯性很差、商品頁圖片過小等問題，就投入資金優化系統，並將圖片放大3成之多，希望能讓顧客有更好的體驗。

對博客來首季爆出虧損，何禮旭回應說，虧損的主因與出版產業衰退和消費者使用習慣改變有關，但從第2季財報來看，虧損已在縮小，其中包括電子書和有聲書都所成長。以台灣為例，2022年比2021年就成長了約17%。

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