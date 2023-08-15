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誠品攜手仙女藝術家倪瑞宏策展 R79變身台式老派浪漫

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品R79與仙女藝術家倪瑞宏合作策展，以台式復古的獨創美感打造老派風情。圖／誠品提供
誠品R79與仙女藝術家倪瑞宏合作策展，以台式復古的獨創美感打造老派風情。圖／誠品提供

全台最長地下書街誠品R79變身台式老派風格，特別邀請「仙女藝術家」倪瑞宏合作策展，透過台式復古的獨創美感，將中山區的歷史街區印象結合美國電影導演伍迪艾倫散文集中的書店故事，手繪色系鮮明且年代感十足的系列插圖，讓讀者感受另類圖像閱讀體驗。

誠品R79在8/27同步推出藝術踩街特別企劃，與「島內散步」合作中山街區一日散策，由倪瑞宏親自導覽書街策展作品，帶領讀者飽讀城市蘊含的文化風景，同日還有專屬似顏繪體驗，讓你變成為倪瑞宏筆下畫作的主角之一。

即日起至8/31於誠品R79書店單筆消費滿299元贈閱讀集章卡一張，不僅可現場體驗活版印刷，還可前往四大職人選書區蒐集閱讀圖章，集滿四枚再加贈限量誠品木製磁鐵一份。

也可至誠品R79地下唱片行的黑膠市集「膠個朋友吧」挖寶二手好物，從古典爵士、搖滾靈魂，再到亞洲華語懷舊金曲，即日起至8/31，單筆消費二手黑膠唱片滿3,000元或購買新品黑膠三張以上就送唱片購物袋一個。

誠品生活南西5樓書店同步推出「英雄之旅」文學季，網羅知名電影、影集等經典原著小說，即日起至8/31，會員獨享中文書單本7.9折，雙本7.5折；參展書籍當日單筆消費滿1,000元贈100元電子抵用券（不累贈，會員每日限贈一次）。

另外，誠品信義店最後一場外文書展即日起至10/1於3F書店FORUM展出，集結全球限量、經典復刻等珍藏原文精裝書。

誠品書店職人策畫的「曬書市集」將在新竹、台南登場，9/7至9/24在新竹巨城購物中心1樓創藝廳、9/14至10/10於台南南紡購物中心A1館4F樂活廣場登場，推出中文圖書6本500元，萬件商品3折起，還有精選全新黑膠5折優惠。

誠品R79特別邀請有仙女藝術家之名的倪瑞宏合作策展，變身台式老派風格。圖／誠品提供
誠品R79特別邀請有仙女藝術家之名的倪瑞宏合作策展，變身台式老派風格。圖／誠品提供
誠品R79特別邀請有仙女藝術家之名的倪瑞宏合作策展，變身台式老派風格。圖／誠品提供
誠品R79特別邀請有仙女藝術家之名的倪瑞宏合作策展，變身台式老派風格。圖／誠品提供
誠品R79特別邀請有仙女藝術家之名的倪瑞宏合作策展，變身台式老派風格。圖／誠品提供
誠品R79特別邀請有仙女藝術家之名的倪瑞宏合作策展，變身台式老派風格。圖／誠品提供
仙女藝術家倪瑞宏將中山區的歷史印象結合伍迪艾倫散文集中的書店故事，手繪年代感系列插圖。圖／誠品提供
仙女藝術家倪瑞宏將中山區的歷史印象結合伍迪艾倫散文集中的書店故事，手繪年代感系列插圖。圖／誠品提供
誠品R79地下唱片行推出黑膠市集「膠個朋友吧」，即日起至8/31，單筆消費二手黑膠唱片滿3,000元或購買新品黑膠三張以上就送唱片購物袋一個。圖／誠品提供
誠品R79地下唱片行推出黑膠市集「膠個朋友吧」，即日起至8/31，單筆消費二手黑膠唱片滿3,000元或購買新品黑膠三張以上就送唱片購物袋一個。圖／誠品提供
誠品信義店最後一場外文書展即日起至10/1於信義店3F FORUM展出。圖／誠品提供
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