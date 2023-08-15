快訊

雲林逆子縱火燒全家 5旬父搶救不治再添1死

學生好失望...今年大學分發入學沒出現「1現象」 老師：已恢復指考樣態

日職／王柏融時隔319天重登火腿一軍 隊友玉井大翔相見歡

超強人像拍攝、大電量、美型全都包！「OPPO Reno10」即日搶先開賣 再享好禮

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OPPO Reno10搭載超清晰人像攝影系統、6,400萬畫素主鏡頭、5,000mAh超大電池容量，沉浸在拍攝中也不需對電量妥協。圖／OPPO提供
OPPO Reno10搭載超清晰人像攝影系統、6,400萬畫素主鏡頭、5,000mAh超大電池容量，沉浸在拍攝中也不需對電量妥協。圖／OPPO提供

OPPO於上個月發表全新升級的人像專家OPPO Reno10 系列 ，首批上市的OPPO Reno10 Pro+、OPPO Reno10 Pro開賣即傳銷售捷報，相較上代Reno8 Pro在OPPO體驗店首波開賣銷量提升40%。為持續耕耘中高階市場，OPPO宣布原訂8月下旬上市的OPPO Reno10即日起搶先推出，搭載超清晰人像攝影系統、6,400萬畫素主鏡頭、5,000mAh超大電池容量，沉浸在拍攝中也不需對電量妥協。

OPPO Reno10配置6,400萬畫素主鏡頭及3,200萬畫素長焦鏡頭，並擁有同級超大感光元件，5,000mAh與67W SUPERVOOCTM超級閃充，讓攝影愛好者狂按快門不怕沒電；配備6.7吋大螢幕及93%的螢幕佔比，機身延續OPPO一貫的美型3D雙曲面設計、圓拱形鏡頭模組設計，打造舒適握感，將推出「銀灰」、限定色「冰藍」等兩色。

OPPO Reno10提供兩種容量版本，8GB+128GB售價13,990元、8GB+256GB售價14,990元，即日起於OPPO體驗店、網路商店、官方指定網路購物平台（momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物）開賣；8月21日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信全通路上市。

9月30日前至OPPO體驗店選購OPPO Reno10即享專屬保護殼（市價690元）；OPPO網路商店及官方指定網路購物平台登錄享OPPO網路商店配件購物金700元，還可以獨家價格加購OPPO Band 2、Enco Air3 Pro。針對目前使用OPPO手機的用戶，OPPO也於體驗店及網路商店推出舊換新加碼再折1,000元活動。

選購OPPO Reno10全系列可享有YouTube Premium三個月試用服務；選購Reno10 Pro+再享Google One 100GB六個月試用服務，詳情請見官網活動頁。

OPPO Reno10支援67W SUPERVOOC超級閃充，讓攝影愛好者狂按快門不怕沒電。圖／OPPO提供
OPPO Reno10支援67W SUPERVOOC超級閃充，讓攝影愛好者狂按快門不怕沒電。圖／OPPO提供
OPPO Reno10推出夏日涼感的限定色「冰藍」。圖／OPPO提供
OPPO Reno10推出夏日涼感的限定色「冰藍」。圖／OPPO提供
OPPO Reno10配置6,400萬畫素主鏡頭及3,200萬畫素長焦鏡頭，並擁有同級超大感光元件，帶來更細膩的影像。圖／OPPO提供
OPPO Reno10配置6,400萬畫素主鏡頭及3,200萬畫素長焦鏡頭，並擁有同級超大感光元件，帶來更細膩的影像。圖／OPPO提供
OPPO Reno10「銀灰」色質感沉穩、經典輕奢。圖／OPPO提供
OPPO Reno10「銀灰」色質感沉穩、經典輕奢。圖／OPPO提供
OPPO Reno10機身延續OPPO一貫的美型3D雙曲面設計、圓拱形鏡頭模組設計，打造舒適握感。圖／OPPO提供
OPPO Reno10機身延續OPPO一貫的美型3D雙曲面設計、圓拱形鏡頭模組設計，打造舒適握感。圖／OPPO提供

購物網

延伸閱讀

受到華為手機強勢回歸擠壓？ 榮耀CEO：不可同日而語

哲庫之後 吉利旗下星紀魅族終止晶片研發

太燒錢！星紀魅族終止自研晶片 剛入職畢業生慘遭優化

逃漏稅數十億美元 印度電子信息部長點名小米、OPPO及VIVO

相關新聞

傳UNIQLO下個合作設計師就是「她」！蓋兒加朵、前王妃梅根都是大粉絲

前Chloé、Givenchy的首位女性創意總監、也是前王妃梅根的婚紗設計師設計師Clare Waight Keller自從三年前離開Givenchy後，許多人包括她的粉絲女星莉莉柯林斯、蓋兒加朵、蕾哈娜等人，以及消費者們都想知道下一步會做什麼？紛紛等著入手其新作。據外媒「WWD」報導Clare Waight Keller將在今年與UNIQLO合作，而且進一步的消息指出，可能會依循U系列方式，成為常態性產品線之一。

開24小時實體書店與誠品對打？博客來：不排除任何可能

誠品信義店即將在12月底吹熄燈號，由統一集團收回，作為統一時代百貨二館，最快2025年開出。出版界傳出，統一有意在收回的...

超強人像拍攝、大電量、美型全都包！「OPPO Reno10」即日搶先開賣 再享好禮

OPPO於上個月發表全新升級的人像專家OPPO Reno10 系列 ，首批上市的OPPO Reno10 Pro+、OPP...

「POCO狂歡節」慶祝5週年！多款熱銷機型最高直降5千元

在年輕族群及電競迷中超夯的手機品牌POCO，自2018年推出首款POCO F1後，隨即在全球刮起「效能為王」的旋風，單一...

今晚開「門」嘍！林柏宏出門必帶狗狗「水哥」原因曝

瑞士中價位人氣鐘表品牌浪琴（Longines）今日為台中大遠百名品店的改裝完成重新開幕，除邀請品牌好友林柏宏出席站台，更...

蝦皮購物「中元速渡節」打造「限量蝦皮速渡箱」！OREO、牛排等百樣美食限時下殺1元起

瞄準中元普渡商機，即日起至8月17日蝦皮購物「中元速渡節」獨家攜手頂呱呱以及可口可樂、義美等9大食品品牌推出優惠價666...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦