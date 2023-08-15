超強人像拍攝、大電量、美型全都包！「OPPO Reno10」即日搶先開賣 再享好禮

OPPO於上個月發表全新升級的人像專家OPPO Reno10 系列 ，首批上市的OPPO Reno10 Pro+、OPPO Reno10 Pro開賣即傳銷售捷報，相較上代Reno8 Pro在OPPO體驗店首波開賣銷量提升40%。為持續耕耘中高階市場，OPPO宣布原訂8月下旬上市的OPPO Reno10即日起搶先推出，搭載超清晰人像攝影系統、6,400萬畫素主鏡頭、5,000mAh超大電池容量，沉浸在拍攝中也不需對電量妥協。

OPPO Reno10配置6,400萬畫素主鏡頭及3,200萬畫素長焦鏡頭，並擁有同級超大感光元件，5,000mAh與67W SUPERVOOCTM超級閃充，讓攝影愛好者狂按快門不怕沒電；配備6.7吋大螢幕及93%的螢幕佔比，機身延續OPPO一貫的美型3D雙曲面設計、圓拱形鏡頭模組設計，打造舒適握感，將推出「銀灰」、限定色「冰藍」等兩色。

OPPO Reno10提供兩種容量版本，8GB+128GB售價13,990元、8GB+256GB售價14,990元，即日起於OPPO體驗店、網路商店、官方指定網路購物平台（momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物）開賣；8月21日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信全通路上市。

9月30日前至OPPO體驗店選購OPPO Reno10即享專屬保護殼（市價690元）；OPPO網路商店及官方指定網路購物平台登錄享OPPO網路商店配件購物金700元，還可以獨家價格加購OPPO Band 2、Enco Air3 Pro。針對目前使用OPPO手機的用戶，OPPO也於體驗店及網路商店推出舊換新加碼再折1,000元活動。