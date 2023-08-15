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傳UNIQLO下個合作設計師就是「她」！蓋兒加朵、前王妃梅根都是大粉絲

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
前Chloé、Givenchy的首位女性創意總監Clare Waight Keller（左二）據外媒報導將在今年與UNIQLO合作。圖／摘自instagram
前Chloé、Givenchy的首位女性創意總監Clare Waight Keller（左二）據外媒報導將在今年與UNIQLO合作。圖／摘自instagram

前Chloé、Givenchy的首位女性創意總監、也是前王妃梅根的婚紗設計師設計師Clare Waight Keller自從三年前離開Givenchy後，許多人包括她的粉絲女星莉莉柯林斯、蓋兒加朵、蕾哈娜等人，以及消費者們都想知道下一步會做什麼？紛紛等著入手其新作。據外媒「WWD」報導Clare Waight Keller將在今年與UNIQLO合作，而且進一步的消息指出，可能會依循U系列方式，成為常態性產品線之一。

以親民價格推出聯名設計師系列服飾，已是UNIQLO的行之多年的話題企劃，包括了前Hermes設計師Christophe Lemaire執掌的U系列、LOEWE創意總監Jonathan Anderson的UNIQLO and JW ANDERSON、還有前超模的UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE系列等，都叫好又叫座，成為品牌的明星商品。而據傳Clare Waight Keller與UNIQLO不只推出一季的聯名設計，而是會像上述設計師一樣，成為獨立系列，產品主力為女裝和配件。擅長不規則剪裁，藉由剛柔並濟的設計風格，展現女性獨特氣質的Clare Waight Keller，未來會如何與UNIQLO合作，讓人期待。而且在詢問UNIQLO得知，品牌將於9月登場巴黎時裝周將會有全球性活動，是否就為Clare Waight Keller聯名系列大秀？則無正面回應。

Gap攜手女裝品牌LoveShackFancy推出合作系列，融合各自的招牌元素和浪漫風格，重新演繹Gap經典服飾。圖／Gap提供
Gap攜手女裝品牌LoveShackFancy推出合作系列，融合各自的招牌元素和浪漫風格，重新演繹Gap經典服飾。圖／Gap提供

此外說到聯名，這季Gap則攜手女裝品牌LoveShackFancy推出合作系列，融合各自的招牌元素和浪漫風格，重新演繹Gap經典服飾，共推出28款單品。利用復古印花元素和中性色調，與Gap的經典牛仔和品牌Logo融合，全系列提供成人與兒童款式，能搭配出溫馨的親子穿搭之外，還具備獨特懷舊美感。重點是這系列還僅在ATT4FUN旗艦店、統一阪急、板橋大遠百、台中大遠百、華泰名品、南紡購物中心6間限定門市及官網限量發售，不想撞衫的人就該搶先入手。

Gap與LoveShackFancy聯名系列提供成人與兒童款式，能搭配出溫馨的親子穿搭。圖／Gap提供
Gap與LoveShackFancy聯名系列提供成人與兒童款式，能搭配出溫馨的親子穿搭。圖／Gap提供

Gap X LoveShackFancy系列碎花連身裙，3,499元。圖／Gap提供
Gap X LoveShackFancy系列碎花連身裙，3,499元。圖／Gap提供

Gap X LoveShackFancy系列長袖連帽上衣，2,699元。圖／Gap提供
Gap X LoveShackFancy系列長袖連帽上衣，2,699元。圖／Gap提供

Gap X LoveShackFancy系列短袖T恤，999元。圖／Gap提供
Gap X LoveShackFancy系列短袖T恤，999元。圖／Gap提供

Gap X LoveShackFancy系列帆布托特包，2,299元。圖／Gap提供
Gap X LoveShackFancy系列帆布托特包，2,299元。圖／Gap提供

Gap X LoveShackFancy系列棒球帽，999元。圖／Gap提供
Gap X LoveShackFancy系列棒球帽，999元。圖／Gap提供

Gap X LoveShackFancy系列牛仔外套，2,999元。圖／Gap提供
Gap X LoveShackFancy系列牛仔外套，2,999元。圖／Gap提供

Gap X LoveShackFancy系列A字蓬裙，2,699元。圖／Gap提供
Gap X LoveShackFancy系列A字蓬裙，2,699元。圖／Gap提供

Gap X LoveShackFancy系列長袖針織毛衣，2,699元。圖／Gap提供
Gap X LoveShackFancy系列長袖針織毛衣，2,699元。圖／Gap提供

UNIQLO 品牌 Gap 梅根

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