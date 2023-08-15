今晚開「門」嘍！林柏宏出門必帶狗狗「水哥」原因曝
瑞士中價位人氣鐘表品牌浪琴（Longines）今日為台中大遠百名品店的改裝完成重新開幕，除邀請品牌好友林柏宏出席站台，更將日前甫發表的深海征服者HydroConquest GMT腕表領先全球、首度在台上市，展現台灣市場的重要性。
由於林柏宏首次以浪琴品牌好友身份出席，林柏宏大方表示，浪琴的品牌宣言是「Elegance is an attitude」，優雅、但充滿冒險精神，這也是他一直勉勵自己的方向。他過往配戴過不少功能的浪琴表，今天則特別欣賞手上的棕色面盤HydroConquest GMT腕表，以其在懷舊中帶有金屬感與活力。
由於近日「我和鬼變成家人的那件事」已在Netflix熱映，並受到來自世界的熱情留言，其中他並特別表示收到日本粉絲留言「敲碗」影片能早點登上院線，但由於Netflix正在熱播，目前電影上檔日期還在往後，只能希望影迷粉絲們要再等等。
也由於HydroConquest常被喜愛者稱為「浪鬼」，加上今天晚上後就要進入農曆七月，當被問到「鬼月」有什麼禁忌時，林柏宏則表示，出門之後會帶著寵物狗狗「水哥」一起出門；但被繼續追問是要把狗狗當「好兄弟」雷達嗎？林柏宏則笑稱：「希望不要有這種功能！」
今日活動地點位於浪琴表台中大遠百名品店，也是該空間的改裝後重新對外亮相。透過玻璃與木質調的交錯運用，傳遞出通透俐落，同時兼具明快活力的浪琴表品牌印象。而甫於數日前的表的全新Hydroconquest GMT腕表，則領先全球、首次在台灣市場表。新表款將有綠色太陽紋、棕色太陽紋、黑色、藍色太陽紋，搭配鍊帶、綠色NATO表帶、米色NATO表帶、黑色橡膠表帶、藍色橡膠表帶，合計8種款式，訂價約在86,400元至89,900元不等；41毫米的精鋼表殼搭配了L844.5自動上鍊機芯，具備抗磁特點、動力儲存72小時，以及表款防水300米等眾多特色。整體風格百搭，更將成為平日出遊、海灘戲水的風格必備單品。
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