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今晚開「門」嘍！林柏宏出門必帶狗狗「水哥」原因曝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HydroConquest深海征服者系列兩地時區腕表，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間與第二地時間顯示，89,900元。圖／Longines提供
HydroConquest深海征服者系列兩地時區腕表，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間與第二地時間顯示，89,900元。圖／Longines提供

瑞士中價位人氣鐘表品牌浪琴（Longines）今日為台中大遠百名品店的改裝完成重新開幕，除邀請品牌好友林柏宏出席站台，更將日前甫發表的深海征服者HydroConquest GMT腕表領先全球、首度在台上市，展現台灣市場的重要性。

由於林柏宏首次以浪琴品牌好友身份出席，林柏宏大方表示，浪琴的品牌宣言是「Elegance is an attitude」，優雅、但充滿冒險精神，這也是他一直勉勵自己的方向。他過往配戴過不少功能的浪琴表，今天則特別欣賞手上的棕色面盤HydroConquest GMT腕表，以其在懷舊中帶有金屬感與活力。

由於近日「我和鬼變成家人的那件事」已在Netflix熱映，並受到來自世界的熱情留言，其中他並特別表示收到日本粉絲留言「敲碗」影片能早點登上院線，但由於Netflix正在熱播，目前電影上檔日期還在往後，只能希望影迷粉絲們要再等等。

也由於HydroConquest常被喜愛者稱為「浪鬼」，加上今天晚上後就要進入農曆七月，當被問到「鬼月」有什麼禁忌時，林柏宏則表示，出門之後會帶著寵物狗狗「水哥」一起出門；但被繼續追問是要把狗狗當「好兄弟」雷達嗎？林柏宏則笑稱：「希望不要有這種功能！」

今日活動地點位於浪琴表台中大遠百名品店，也是該空間的改裝後重新對外亮相。透過玻璃與木質調的交錯運用，傳遞出通透俐落，同時兼具明快活力的浪琴表品牌印象。而甫於數日前的表的全新Hydroconquest GMT腕表，則領先全球、首次在台灣市場表。新表款將有綠色太陽紋、棕色太陽紋、黑色、藍色太陽紋，搭配鍊帶、綠色NATO表帶、米色NATO表帶、黑色橡膠表帶、藍色橡膠表帶，合計8種款式，訂價約在86,400元至89,900元不等；41毫米的精鋼表殼搭配了L844.5自動上鍊機芯，具備抗磁特點、動力儲存72小時，以及表款防水300米等眾多特色。整體風格百搭，更將成為平日出遊、海灘戲水的風格必備單品。

林柏宏今日表示，浪琴在勇敢積極的同時還能維持優雅態度，正是他同時想要追求的方向。圖／Longines提供
林柏宏今日表示，浪琴在勇敢積極的同時還能維持優雅態度，正是他同時想要追求的方向。圖／Longines提供
林柏宏今日以品牌好友身份出席浪琴台中大遠百名品店改裝開幕活動，並搶先配戴了「浪鬼」HydroConquest的GMT新品。記者／釋俊哲攝影、浪琴表提供（合成圖）
林柏宏今日以品牌好友身份出席浪琴台中大遠百名品店改裝開幕活動，並搶先配戴了「浪鬼」HydroConquest的GMT新品。記者／釋俊哲攝影、浪琴表提供（合成圖）
林柏宏今日以品牌好友身份出席浪琴台中大遠百名品店改裝開幕活動，並搶先配戴了「浪鬼」HydroConquest的GMT新品。記者／釋俊哲攝影
林柏宏今日以品牌好友身份出席浪琴台中大遠百名品店改裝開幕活動，並搶先配戴了「浪鬼」HydroConquest的GMT新品。記者／釋俊哲攝影
HydroConquest深海征服者系列兩地時區腕表，以黑色面盤搭配精鋼鍊帶，洋溢的鮮明的運動風格。圖／Longines提供
HydroConquest深海征服者系列兩地時區腕表，以黑色面盤搭配精鋼鍊帶，洋溢的鮮明的運動風格。圖／Longines提供
秒針的前緣具有圓型具有圓型標示，第二地指針則具有紅色邊緣的三角形箭頭，讓讀取時間的便利性大為提升。圖／Longines提供
秒針的前緣具有圓型具有圓型標示，第二地指針則具有紅色邊緣的三角形箭頭，讓讀取時間的便利性大為提升。圖／Longines提供
特別的NATO表帶背面再繡有浪琴字樣。圖／Longines提供
特別的NATO表帶背面再繡有浪琴字樣。圖／Longines提供
藍色表圈搭配藍色面盤之外，腕表外圈的24小時數字刻度與第二地時間指針前緣都採用亮藍色標示，營造年輕、輕快印象。圖／Longines提供
藍色表圈搭配藍色面盤之外，腕表外圈的24小時數字刻度與第二地時間指針前緣都採用亮藍色標示，營造年輕、輕快印象。圖／Longines提供
以精鋼表殼米色NATO表帶的HydroConquest深海征服者系列兩地時區腕表，配色上暨帶有懷舊的軍事風格、也散發新時代的活力，86,400元。圖／Longines提供
以精鋼表殼米色NATO表帶的HydroConquest深海征服者系列兩地時區腕表，配色上暨帶有懷舊的軍事風格、也散發新時代的活力，86,400元。圖／Longines提供

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