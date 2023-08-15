蝦皮購物「中元速渡節」打造「限量蝦皮速渡箱」！OREO、牛排等百樣美食限時下殺1元起

瞄準中元普渡商機，即日起至8月17日蝦皮購物「中元速渡節」獨家攜手頂呱呱以及可口可樂、義美等9大食品品牌推出優惠價666元的「蝦皮速渡箱」，更加碼網羅百款普渡夯品限時下殺1元起，下單站上美食還有機會一人獨得總價破萬元的百份頂呱呱明星呱呱餐。不只普渡夯品優惠不斷，還有每月「18號會員日」的限定優惠，8月18日當天不僅瘋灑「全站299元起免運」、「商城85折券」、「最高80元現折券」三大優惠，會員下單最高再享10%蝦幣回饋，白金／金蝦會員還有專屬抗夏夯品限時最低8元起優惠，哈根達斯、冰霸杯通通有。

蝦皮購物鎖定用戶想普渡又怕麻煩的心聲，力求中元普渡要速渡，推出「中元速渡節」並與頂呱呱及食品大廠聯手打造限量「蝦皮速渡箱」，每箱內容物不僅有攜手頂呱呱推出的聯名「呱張快速蝦皮桶餐」，更集結盛香珍、老媽拌麵等9大品牌的經典夯品，一箱備齊普渡所需的供品，售價666元，限量售完為止。頂呱呱全台門市也將同步開賣「呱張快速蝦皮桶餐」，不到500元就能一次帶走原味炸雞、雞腿、呱呱包、雞塊、地瓜薯條等經典美味；結帳出示本次活動頁，再送地瓜薯條。

蝦皮購物也打造速渡風雲榜，首推人氣排隊名店「大師兄銷魂麵舖－拌麵四入」，8月17日任選兩袋限時優惠價499元、會員優惠價489元；「中元普渡拜拜箱－日清超值組」8月18日前限時優惠價499元；巧克力控不可錯過「OREO X 可口－迷你餅乾綜合分享箱」8月15日限時優惠價199元、會員優惠價189元；「可樂果 X 楓之谷－原味／酷辣拜拜箱」8月18日前限時優惠價96元。而8月16日當天更針對OREO夾心餅乾、韓國農心辣牛肉 / 泡菜拉麵、魚仔海鮮美國安格斯板腱牛排等百款美味商品，推出1元起瘋搶價。

據蝦皮購物觀察，去年8月中元普渡、避邪除煞商品業績成長高達15%，瞄準中元祭拜及除煞商機，「蝦皮開運舖子」網羅線上普渡、避邪除煞、開運招財等商品豪祭3折起優惠，讓用戶一鍵下單，輕鬆開運擋煞解決普渡大小事。

此外，蝦皮購物「18號會員日」再為指定會員祭出專屬好康，8月18日當天會員下單不僅可享最高10%蝦幣回饋，白金／金蝦獨家再享抗暑夯品最低8元起。