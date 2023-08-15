線上天天抽免費甜甜圈！Krispy Kreme中秋「買一送一」

Krispy Kreme聯名Lotus Biscoff蓮花焦糖餅乾，在鬆軟甜甜圈抹上滑順焦糖抹醬、撒上酥脆餅乾，口感交織，將獨特風味創造出更多變化。三款新風味甜甜圈包括淡淡的焦糖香及肉桂香抹醬的「蓮花焦糖醬甜甜圈」、添加奶油起司口感更濃郁的「蓮花焦糖醬奶油起司甜甜圈」，以及白巧克力淋上比利時蓮花焦糖醬、再放上滿滿的比利時蓮花焦糖餅乾的「蓮花焦糖餅乾甜甜圈」。

新品上市，Krispy Kreme同步推出系列優惠活動，8/17~9/30「秋日圓舞曲禮盒」6入295元 (原價315元)、12入475元 (原價585元)；購買秋日圓舞曲甜甜圈/禮盒，加購任一大杯飲品折15元。

活動期間於門市消費出示LINE@分享券，享購買任意秋日圓舞曲甜甜圈，即贈原味糖霜甜甜圈一顆，數量有限，贈完為止。8/17購買秋日圓舞曲甜甜圈，即贈Lotus Biscoff 蓮花餅乾一片，購買一顆即贈一片，無上限，贈完為止。

最受網友歡迎的秋日大「轉」運，也將於8/17至9/30登場，天天玩線上遊戲輪盤抽獎，有機會抽到買一送一、送原味糖霜甜甜圈等多種好禮，網址：https://pse.is/57pk6v。期間每個LINE帳號每日可參加1次，各優惠券兌換期間為獲券日後7天。