創造清潔沐浴的儀式感！Aesop推出三款香皂又掀熱賣

每天最私密的時刻，就是在浴室裡清潔之時，卸下所有的束縛，以輕鬆歡愉的態度來面對，為身體清潔創造更好的儀式感，澳洲保養品牌Aesop，推出三款香皂系列，最經典的依蘭潔膚香皂，首度推出150g小包裝，為肌膚持續保濕；新推出身體去角質香皂、滋潤保濕香皂，滿足身體上的不同清潔需求，更能散發出優雅的香氣。

Aesop在2001年，就推出依蘭潔膚香皂，內含多種精油成分，包括佛手柑、依蘭依蘭、萊姆，並加入植物萃取的潤濕性保濕成分丙三醇，強化肌膚保濕，並採用永續棕櫚油，起泡時更能產生如奶油般的綿密泡沫，包裝紙盒也使用經過認證的可回收材質，新推出150g容量，更適合旅行時使用。

新推出的身體去角質香皂，採用葡萄籽、細緻浮石，能讓肌膚溫和去角質，並含有鼠尾草、松針、丁香，散發出如同樟樹般的香氣；滋潤保濕香皂蘊含迷迭香、大西洋雪松、薰衣草，散發美好的木質草本香氣。三款香皂日前才剛上市，已經成為許多Aesop粉絲必入手的新品。