勞力士現身2023圓石灘車展 再現骨董經典雋永魅力
過往的時光之所以迷人，除了展現出有別當代的雋永，更因為見證了人類偉大成就的實踐。由勞力士自1997年成為大會指定時計至今的「圓石灘車展（Pebble Beach Tour d’Elegance®）」，屬於「蒙特雷汽車周」（Monterey Car Week）的重要活動之一，今年將從本周正式舉辦，見證多個知名汽車品牌的經典設計，並重新點燃人們對於精準、性能與機械的熱愛。
包含勞力士冠名贊助的「勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunion）」、「圓石灘車展（Pebble Beach Tour d’Elegance®）」，以及展老派時光魅力的「鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）」，屬於「蒙特雷汽車周」（Monterey Car Week）的三項盛大活動。
勞力士代言人、前任F1世界冠軍車手詹森巴頓（Jenson Button）表示，身為賽車手及骨董車愛好者，他很高興看到勞力士持續支持此一系列活動，「觀賞這些汽車將領略到令人驚歎的技術發展，並體會保養汽車所需投入的大量心血與無盡熱忱。」 傳奇車手、今年已連續第55年擔任勞力士品牌代言人的傑奇史都華爵士則回應，「（勞力士）與一系列老爺車活動密切合作，將有助於大眾了解汽車的發展歷程。活動周期間，加州賽車與展出汽車流露優雅迷人魅力，彰顯賽車運動美學的至高境界。」
其中從8月16日（三）開始、為期五日的活動期間，勞力士蒙特雷老爺車大賽將先在8月16至19日的四天連續舉辦，將有數百輛的經典骨董老爺車在WeatherTech Raceway Laguna Seca賽道上奔馳、競賽；受到勞力士資助舉辦的圓石灘車展系列活動Tour d' Elegance®則將在8月17（四）舉辦，例如為紀念保時捷誕生75周年，車展將展出1948至1973年間的汽車原型與大賽冠軍車型，此外藍寶堅尼將在今年迎向60周年、並在2024重返利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）也因此廣受討論。今年適逢20周年的鶉園賽車大會則將在8月18日（五）舉辦，更將汽車周、大會，推向全新高潮。
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