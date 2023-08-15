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勞力士現身2023圓石灘車展 再現骨董經典雋永魅力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
每年一度的圓石灘車展，今年邁向堂堂第72年。圖／ROLEX提供
每年一度的圓石灘車展，今年邁向堂堂第72年。圖／ROLEX提供

過往的時光之所以迷人，除了展現出有別當代的雋永，更因為見證了人類偉大成就的實踐。由勞力士自1997年成為大會指定時計至今的「圓石灘車展（Pebble Beach Tour d’Elegance®）」，屬於「蒙特雷汽車周」（Monterey Car Week）的重要活動之一，今年將從本周正式舉辦，見證多個知名汽車品牌的經典設計，並重新點燃人們對於精準、性能與機械的熱愛。

包含勞力士冠名贊助的「勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunion）」、「圓石灘車展（Pebble Beach Tour d’Elegance®）」，以及展老派時光魅力的「鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）」，屬於「蒙特雷汽車周」（Monterey Car Week）的三項盛大活動。

勞力士代言人、前任F1世界冠軍車手詹森巴頓（Jenson Button）表示，身為賽車手及骨董車愛好者，他很高興看到勞力士持續支持此一系列活動，「觀賞這些汽車將領略到令人驚歎的技術發展，並體會保養汽車所需投入的大量心血與無盡熱忱。」 傳奇車手、今年已連續第55年擔任勞力士品牌代言人的傑奇史都華爵士則回應，「（勞力士）與一系列老爺車活動密切合作，將有助於大眾了解汽車的發展歷程。活動周期間，加州賽車與展出汽車流露優雅迷人魅力，彰顯賽車運動美學的至高境界。」

其中從8月16日（三）開始、為期五日的活動期間，勞力士蒙特雷老爺車大賽將先在8月16至19日的四天連續舉辦，將有數百輛的經典骨董老爺車在WeatherTech Raceway Laguna Seca賽道上奔馳、競賽；受到勞力士資助舉辦的圓石灘車展系列活動Tour d' Elegance®則將在8月17（四）舉辦，例如為紀念保時捷誕生75周年，車展將展出1948至1973年間的汽車原型與大賽冠軍車型，此外藍寶堅尼將在今年迎向60周年、並在2024重返利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）也因此廣受討論。今年適逢20周年的鶉園賽車大會則將在8月18日（五）舉辦，更將汽車周、大會，推向全新高潮。

勞力士代言人詹森巴頓現身鶉園賽車大會，手上並配戴了經典的Daytona計時碼表。圖／ROLEX提供
勞力士代言人詹森巴頓現身鶉園賽車大會，手上並配戴了經典的Daytona計時碼表。圖／ROLEX提供
由勞力士呈獻的2021年圓石灘汽車巡遊（Pebble Beach Tour d’Elegance®），讓骨董車實際上路，重溫往昔的美好時光。圖／ROLEX提供
由勞力士呈獻的2021年圓石灘汽車巡遊（Pebble Beach Tour d’Elegance®），讓骨董車實際上路，重溫往昔的美好時光。圖／ROLEX提供
加州經典的Daytonan賽道，同時也與勞力士的Daytona腕表同名，兩者都具備了對於速度、精密、複雜的共同追求熱情。圖／ROLEX提供
加州經典的Daytonan賽道，同時也與勞力士的Daytona腕表同名，兩者都具備了對於速度、精密、複雜的共同追求熱情。圖／ROLEX提供
Jenson Button手上的黃金Daytona黑色面盤腕表，正是賽車、熱情與勞力士的三合為一。圖／ROLEX提供
Jenson Button手上的黃金Daytona黑色面盤腕表，正是賽車、熱情與勞力士的三合為一。圖／ROLEX提供
傳奇車手、傑奇史都華爵士今年已連續第55年成為勞力士代言人，展現雙方深厚的友誼。圖／ROLEX提供
傳奇車手、傑奇史都華爵士今年已連續第55年成為勞力士代言人，展現雙方深厚的友誼。圖／ROLEX提供
時至今日，Daytona腕表儼然已成為賽車與計時領域的經典設計。圖／ROLEX提供
時至今日，Daytona腕表儼然已成為賽車與計時領域的經典設計。圖／ROLEX提供
圓石灘車展（Pebble Beach Concour D'Ellegance®）頒獎典禮的歷史畫面。圖／ROLEX提供
圓石灘車展（Pebble Beach Concour D'Ellegance®）頒獎典禮的歷史畫面。圖／ROLEX提供
1963年的Daytona腕表，以銘刻在表圈上的數字，讓車手得以快速進行精密計算。圖／ROLEX提供
1963年的Daytona腕表，以銘刻在表圈上的數字，讓車手得以快速進行精密計算。圖／ROLEX提供
2018年的鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）。圖／ROLEX提供
2018年的鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）。圖／ROLEX提供

勞力士 車展 賽車手

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