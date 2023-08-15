大薯、麥克鷄塊「加1元多1件」！麥當勞超激省夏季優惠券來了

把握暑假尾聲，台灣麥當勞明(16日)起祭出最新「夏季優惠券」。8/16至9/19連續五周、從早到晚不限次數使用，超狂優惠最高現省2,843元，包括消費者最喜愛的大薯、4塊麥克鷄塊，以及薯餅「加一元多一件」；蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等夏季解渴飲品「買一送一」；另有101元起的「超爽大餐」，209元起的「雙人共享套餐」。此外，還有149元起的「雙人早餐」、早餐套餐「免費升級」經典美式咖啡。

消費者除了可於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口出示手機上的「夏季優惠券」（https://mcdtw.com/3/7/19/），或直接報代碼購買優惠餐點，也可透過自助點餐機畫面上的「夏季優惠券」專區，直接選購想要的優惠品項。

即日起至8/29，歡樂送網路訂餐也有專屬優惠。只要輸入優惠碼「BOGO」，即可享大薯、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典那堤「買一送一」的優惠。