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大薯、麥克鷄塊「加1元多1件」！麥當勞超激省夏季優惠券來了

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
優惠期間，4塊麥克鷄塊可享「加一元多一件」。圖／麥當勞提供
優惠期間，4塊麥克鷄塊可享「加一元多一件」。圖／麥當勞提供

把握暑假尾聲，台灣麥當勞明(16日)起祭出最新「夏季優惠券」。8/16至9/19連續五周、從早到晚不限次數使用，超狂優惠最高現省2,843元，包括消費者最喜愛的大薯、4塊麥克鷄塊，以及薯餅「加一元多一件」；蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等夏季解渴飲品「買一送一」；另有101元起的「超爽大餐」，209元起的「雙人共享套餐」。此外，還有149元起的「雙人早餐」、早餐套餐「免費升級」經典美式咖啡。

消費者除了可於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口出示手機上的「夏季優惠券」（https://mcdtw.com/3/7/19/），或直接報代碼購買優惠餐點，也可透過自助點餐機畫面上的「夏季優惠券」專區，直接選購想要的優惠品項。

即日起至8/29，歡樂送網路訂餐也有專屬優惠。只要輸入優惠碼「BOGO」，即可享大薯、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典那堤「買一送一」的優惠。

要注意的是，此活動不適用於餐廳及其他外送平台，詳細內容請見麥當勞歡樂送訂餐網站。

麥當勞超激省夏季優惠券明起登場。圖／麥當勞提供
麥當勞超激省夏季優惠券明起登場。圖／麥當勞提供

麥當勞 餐廳 套餐

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