正值炎炎夏季年度「八里城市沙雕展」將於19日登場，今年以「神話八里」為主題，展出東西方多國創意沙雕作品以及互動裝置藝術，日夜都精彩。另外，今年還特別推出「賞金獵人」活動，投稿參賽影片就有機會獲得高額獎金。

高灘處指出，今年以「神話八里」為主題，沙雕展區有日本、東方、韓國、埃及、希臘等五大神話區16座創意沙雕作品以及互動裝置藝術，展區整體以神話故事的場景氛圍營造。

白天可觀賞到鬼斧神工的沙雕，夜晚的沙雕區將呈現另一種風格，如時光隧道之光、女媧補天的天幕、宙斯的閃電權杖，還有埃及法老王的古墓等，帶領民眾一同前往千年前的美麗神話探險趣。

高灘處長張修銘表示，今年除沙雕展外，還特別規畫「2023八里城市沙雕展-賞金獵人活動」，藉宣傳短片的拍攝剪輯及創意，呈現沙雕藝術之多元、美感及創意等內涵，讓八里沙雕成為全台唯一的城市戶外藝術殿堂。

高灘處說明，一般民眾不限年齡，均可報名參加賞金獵人活動，投稿期間從8月19日起至9月2日止，每一參賽影片長度以60秒為限，於收件日期截止前，將影片上傳至Youtube並設非公開，至網站填寫報名表單並提供連結與概念說明。第一名獎金2萬元、第二名獎金1萬5000元、第三名獎金1萬元、佳作3名各5000元。